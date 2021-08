Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp: inviare Foto e Video che possono essere visti solo una volta

WhatsApp sta aggiornando l’app con una nuova funzionalità per inviare contenuti effimeri. Come con Instagram, gli utenti potranno inviare foto e video che scompaiono dalla chat dopo una visualizzazione. Ora puoi inviare foto su WhatsApp che scompaiono dopo una visualizzazione.

WhatsApp sta aggiungendo una nuova funzione per inviare foto e video che possono essere “visibili una sola volta”. Sì, con una sola vista e poi scompaiono. La dinamica è molto semplice. Come puoi vedere nelle immagini sopra, devi solo scegliere la foto o il video che desideri inviare e selezionare l’icona del timer in modo che il contenuto sia configurato per “vedere una volta“.

Un’altra particolarità che troverai se invii foto con questa funzione è che non hanno un’anteprima, né per te né per il tuo contatto. Quando invii contenuti in questo modo, vedrai nella chat “foto” o “video” con l’icona del timer che indica che il tuo contatto non ha ancora aperto il contenuto. Una volta aperto, vedrai che cambia automaticamente in “Apri” nella tua chat.

Nel caso del tuo contatto, noterà lo stesso cambiamento nella sua chat, contrassegnando il contenuto che ha ricevuto, ma senza possibilità di rivederlo dopo la prima volta. E, naturalmente, non sarai in grado di inoltrarlo o utilizzare nessuna delle funzioni di WhatsApp.

E nemmeno le foto e i video inviati verranno salvati sul dispositivo del tuo contatto.

Il team di WhatsApp chiarisce che se il contenuto inviato in questo modo non viene aperto entro 14 giorni, scomparirà dalla chat. Quindi diciamo che la foto o il video che hai inviato non aspetterà che il tuo contatto lo veda per sempre. È una misura di sicurezza in modo che il contenuto non sia esposto ad altre persone.

E d’altra parte, non dimenticare che questi tipi di funzioni hanno i loro limiti. Sebbene possano impedire al tuo contatto di visualizzarlo più di una volta o di conservare il contenuto, non esclude che acquisiscano uno screenshot o utilizzino un altro metodo per acquisire un’immagine del contenuto.

Fonte: View Once Photos and Videos on WhatsApp [About FB]