Nella scorsa settimana si è scatenata un’onda di incendi nelle Hawaii che finora ha causato 93 morti, innumerevoli feriti e importanti danni materiali. Le immagini di ciò che è successo sono desolanti e l’evento è già considerato uno dei disastri naturali più mortali nella storia di quel luogo. Di fronte a questa situazione, Dwayne Johnson “The Rock”, che è sempre stato molto vicino alle Hawaii, ha condiviso un messaggio su Instagram di incoraggiamento per le vittime (il post a fondo articolo).

Incendi forestali a Maui: una tragedia senza precedenti

Il numero di morti per gli incendi forestali sull’isola di Maui (Hawaii, Stati Uniti) è salito domenica a 93 ed è uno dei disastri naturali più mortali registrati nel paese negli ultimi 100 anni, secondo l’Associazione Nazionale di Protezione Antincendio americana. Il governatore dello stato delle Hawaii, Josh Green, ha indicato che le perdite materiali ammontano a miliardi di dollari, mentre il numero di vittime potrebbe continuare ad aumentare.

Perdite materiali e danni ingenti

“Questo è il più grande disastro naturale che abbiamo affrontato“, ha detto Green. “Sarà anche un disastro naturale da cui ci vorrà un incredibile quantità di tempo per riprendersi“, ha aggiunto. Le fiamme hanno distrutto finora circa 2200 edifici a Maui e i danni ammontano a circa 6 miliardi di dollari. Il governo statunitense ha autorizzato un aiuto di emergenza per l’isola a seguito della “devastazione” causata da tutte le case e le strade ridotte in cenere.

Immagini satellitari svelano l’estensione dei danni

Per vedere l’entità dei danni si possono apprezzare immagini satellitari scattate prima e dopo gli incendi, dove i paesaggi che erano verdi ora sono grigi, con alcune aree coperte di fumo e detriti. Inoltre, sia i residenti dell’isola che i volontari si sono uniti agli sforzi per fornire cibo e forniture alla comunità di Lahaina.

Il messaggio di Dwayne Johnson “The Rock”