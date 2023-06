Ultime Notizie » Dual SIM » WhatsApp implementa il supporto multi-account: novità in arrivo

WhatsApp, di proprietà di Meta, prevede di fare un grande passo avanti nella sua funzionalità consentendo agli utenti di accedere a più account dalla stessa app. La funzione di supporto multi-account, molto richiesta dai suoi utenti, è già in fase di sviluppo.

La funzione multiaccount di WhatsApp in dettaglio

Il supporto multi-account è stato rilevato nell’ultima versione beta di WhatsApp Business per Android 2.23.13.5. Una volta implementata completamente, questa funzionalità consentirà agli utenti di utilizzare due o più account WhatsApp su un singolo dispositivo, senza la necessità di creare una seconda copia dell’app.

Questa nuova funzionalità è un progresso significativo per coloro che utilizzano la funzionalità dual SIM sui propri telefoni e utilizzano attivamente WhatsApp con entrambi i numeri. Ti consentirà di gestire conversazioni, notifiche e condivisione di file in entrambi gli account dalla stessa applicazione.

Impatto sul mercato della messaggistica

Questa novità pone WhatsApp in una posizione più competitiva rispetto a Telegram, una delle piattaforme di messaggistica rivali che offre già il supporto multi-account nella sua applicazione. Sembra che WhatsApp stia ancora lottando per colmare il divario di funzionalità con i suoi concorrenti, introducendo nuove funzionalità per eguagliare o superare le funzionalità offerte da

Aspettative future

Telegram.

La funzionalità multi-account è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe fare la sua prima apparizione nel canale beta prima del suo rilascio pubblico. Non è ancora chiaro se questo supporto multi-account verrà esteso ai dispositivi associati.

Sebbene questa funzionalità sia stata scoperta durante lo sviluppo dell’app aziendale, non vi è alcuna indicazione che si tratti di uno strumento esclusivamente aziendale. Questo fa pensare che, in futuro, sarà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp, indistintamente.

Lo sviluppo della funzionalità di supporto multi-account rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione di WhatsApp. Non solo offre una soluzione a un problema comune tra gli utenti dual SIM, ma riflette anche l’impegno della piattaforma a rimanere competitiva e rilevante nel panorama in evoluzione delle app di messaggistica. È un passo significativo nel loro sforzo per offrire un’esperienza utente più integrata ed efficiente.