STREAMING LIVE TENNIS – Il 20 volte campione Slam Novak Djokovic e l’australiano Nick Kyrgios si giocheranno la Finale del torneo di Tennis di Wimbledon 2022, sulla prestigiosa erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Djokovic, 4° nella classifica all-time tra i plurivincitori di Wimbledon, ha battuto in semifinale il britannico Cameron Norrie in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 6-4) e 2 ore 34 minuti di gioco.

Dove vedere Djokovic-Kyrgios Streaming Gratis e Diretta LIVE TV



L’australiano Nicholas Kyrgios, invece, si è qualificato alla finale dopo il ritiro di Nadal . Per Djokovic, campione in carica a Londra, si tratta dell’ottava: nelle precedenti 7 ne ha vinte 6 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021) e perdendo solo nel 2013 con Andy Murray.

Djokovic-Kyrgios Finale del torneo di tennis di Wimbledon 2022 verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming online su Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti). La sfida è in programma sul Campo Centrale alle ore 15:00 italiane di domenica 10 luglio 2022. Quando vi collegate a internet per vedere tennis streaming online, assicuratevi di usare una connessione sicura in VPN.