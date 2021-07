Ultime Notizie » Berrettini » BERRETTINI DJOKOVIC Streaming Live Tennis Wimbledon, dove vedere Finale Diretta TV

STREAMING LIVE TENNIS – Matteo Berrettini sarà il protagonista del match più importante negli ultimi quarant’anni del tennis italiano! Alle ore 15 italiane di domenica 11 luglio 2021, infatti, il 25enne tennista romano sfiderà nella finale del torneo di tennis di Wimbledon il numero 1 al mondo Novak Djokovic.

Matteo Berrettini è diventato così il terzo italiano di sempre a raggiungere una finale di uno Slam dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, ma è il primo a riuscirci nel tempio del tennis, Wimbledon: mai nessun azzurro era arrivato a tanto sui prati verdi dell’All Egland Club. Berrettini è già sicuro di salire al n° 7 del ranking mondiale dal nono posto che occupava prima di inziare il prestigioso torneo londinese.

Dove vedere Berrettini-Djokovic Streaming Gratis e Diretta LIVE TV senza Rojadirecta

Berrettini-Djokovic si giocherà oggi domenica 11 luglio 2021 per la finale di tennis di Wimbledon 2021 nel campo Centrale, e verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming online su SkyGO (link skygo.sky.it) e NOW (link www.nowtv.it).