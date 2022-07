Ultime Notizie » Calcio femminile » Francia-Italia Femminile Streaming Gratis, dove Diretta TV

Dove vedere Francia-Italia femminile streaming live e diretta tv. Oggi domenica 10 luglio 2022 la Nazionale di calcio femminile allenata da Milena Bertolini, farà il suo esordio agli Europei di calcio sfidando la Francia. Si gioca alle ore 21 italiane all’AESSEAL New York Stadium di Rotherham (Inghilterra).

Partita valida per il Gruppo D di Euro 2022 che si svolge in Inghilterra, girone in cui partecipano anche Islanda e Belgio. Il miglior risultato ottenuto dall’Italia negli Europei di calcio femminile sono i due secondi posti del 1993 e del 1997. Nella scorsa edizione, disputata nel 2017 in Olanda, le azzurre sono state eliminate già nella fase a gironi.

Le probabili formazioni di Francia-Italia

Cristiana Girelli (attaccante della Juventus) ai microfoni della Rai prima della sfida: “La Francia è senza dubbio la favorita del girone, d’altronde è al n.3 ranking mondiale. Ma anche Islanda e Belgio sono due ottime squadre, siamo capitate in un girone molto equilibrato. Come tutto l’Europeo, non è un caso che sette delle migliori otto dell’ultima Coppa del Mondo fossero squadre europee“.

Francia (4-3-3): Peyraud-Magnin; Perisset, Tounkara, Renard, Torrent; Palis, Dali, Mateo; Baltimore, Katoto, Cascarino. Ct Diacre.

Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Rosucci; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. Ct Bartolini.

Dove vedere Francia-Italia streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Francia-Italia questa sera alle ore 21 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501). Match disponibile per gli abbonati anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e il canale numero 251 del satellite. Streaming gratis online per tutti su Rai Play, SkyGo per gli abbonati a Sky, oltre a NOW, su cui è visibile il meglio della programmazione dell’emittente satellitare. Quando vi collegate a internet usate una connessione sicura in VPN.