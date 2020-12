Quanto si fanno pagare i Famosi per i Post su Instagram.

Il più ricco di Instagram. Hopper HQ, uno dei più famosi gestori di contenuti e analisi di Instagram, ha pubblicato il suo report annuale sulle celebrità che guadagnano di più sul social network. Sorprendentemente, tra i più ricchi su Instagram, c’è stato un cambio nella posizione più alta. Ora è Dwayne Johnson, “The Rock”, a dominare Instagram grazie ai 1,015 milioni di dollari che riceve per ogni post promosso.

Kylie Jenner guadagna 986 mila dollari per post. La vera regina dei social è stata estromessa e, di sicuro, non sarà contenta per essere scesa in seconda piazza. La socialite farà tutto il possibile per riconquistare il suo trono.

CR7 Cristiano Ronaldo si fa pagare 889 mila dollari per post. Il calciatore più mediatico di tutti i tempi è stato il primo a superare i 200 milioni di follower, il che gli consente di raggiungere il terzo posto negli incassi delle sue pubblicazioni. Cristiano Ronaldo, inoltre, ha superato la barriera patrimoniale del miliardo di dollari.

Kim Kardashian: 858 mila dollari per post. Che il cognome Kardashian apparirà più volte nella lista che già sapevamo.

Kim Kardashian, il capo visibile dell’impero mediatico Kardashian / Jenner, continua a essere un riferimento su Instagram.

A seguire, nella classifica dei più ricchi in Instagram, troviamo: Ariana Grande (191,1 mila dollari), Selena Gomez (180,3 mila dollari), Beyonce Knowles (148,7 mila dollari), Justin Bieber (139,3 mila dollari), Taylor Swift (135 mila dollari), Neymar da Silva Santos Junior (139,3 mila dollari).