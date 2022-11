Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » CR7 Cristiano Ronaldo raggiunge un record storico di follower su Instagram

Il calciatore Cristiano Ronaldo è diventato la prima persona al mondo a raggiungere i 500 milioni di follower su Instagram. Attualmente, l’attaccante del Manchester United partecipa con la squadra portoghese al suo quinto e probabilmente ultimo Mondiale, iniziato domenica scorsa in Qatar.

Instagram continua ad essere oggi uno dei social network più utilizzati al mondo, e ancora di più ora che Twitter è in stasi a causa delle continue polemiche che lo circondano da quando Elon Musk lo ha acquisito

settimane fa. In ogni caso,in questa applicazione grazie ai suoi fedeli follower, perché raggiungere iè qualcosa che solo lui ha raggiunto.

Il portoghese non sta passando un bel momento a livello personale: non si trova a suo agio al Manchester United, e alcune voci sostengono che il portoghese avrebbe forzato la sua partenza rilasciando un’intervista molto personale in cui non ha parlato bene del club inglese. Non si sa quale sarà il suo nuovo corso, ma è chiaro: vorrebbe tornare al Real Madrid.