CR7 Cristiano Ronaldo, un altro record con la Juventus.

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha segnato una spettacolare doppietta domenica contro il Parma (2-1). La stella portoghese ha aperto le marcature al minuto 43 e poi, con il secondo gol al minuto 58, ha dato la vittoria alla Vecchia Signora.

Segnando questi due gol, Cristiano Ronaldo è diventato l’unico giocatore nei 5 principali campionati europei (Premier League inglese, Serie A italiana, Bundesliga tedesca, Lega spagnola e Ligue 1 francese) a riuscire a segnare almeno 15 gol in 14 stagioni consecutive.

Cristiano Ronaldo è diventato anche il primo giocatore della Juventus negli ultimi 15 anni che ha realizzato gol per 7 partite consecutive in Serie A.

Da quando David Trezeguet, che nel 2005 ha segnato per 9 giornate di fila, nessun calciatore della Juve aveva accumulato così tanti turni realizzando gol come CR7.

Dopo la doppietta contro il Parma, CR7 aggiunge quota 16 gol nella classifica capocannonieri di Serie A. Oltre a quelli nominati nel tweet della UEFA Champions League, dobbiamo aggiungere i gol segnati contro il Napoli, Hellas Verona, SPAL, Bologna e Genoa. E potrebbe aumentare il record quando domenica 26 gennaio andrà in scena Napoli-Juventus per la 21a giornata.

