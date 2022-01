Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Quanto guadagna CR7 Cristiano Ronaldo per un post su Instagram

Cristiano Ronaldo è in cima alla lista delle celebrità che generano più soldi per ogni post sponsorizzato su Instagram.

Secondo gli ultimi dati elaborati dalla società britannica Hopper HQ, la star portoghese – con 390 milioni di follower – addebita in media 1,6 milioni di dollari per caricare sul suo profilo

un’immagine con un prodotto di un certo brand.

Al secondo posto della Instagram Richlist 2021, appare l’attore americano Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock, con 1,5 milioni di dollari per pubblicazione sponsorizzata sul social network. La cantante Ariana Grande, la modella Kylie Jenner e Selena Gómez inseguono nella lista.