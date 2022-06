Binance e CR7 Cristiano Ronaldo per lanciare la collezione NFT

Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, ha firmato un accordo di partnership ‘esclusiva’ con la stella del calcio Cristiano Ronaldo per la promozione di token non fungibili (NFT).

“Stiamo avviando un’esclusiva partnership pluriennale NFT con la leggenda del calcio Cristiano Ronaldo. Questa è la tua occasione per possedere un pezzo iconico della storia dello sport e unirti alla community Web3 di CR7 “, ha scritto la società sul suo account Twitter.

Durante l’accordo pluriennale, il giocatore del Manchester United e la società di criptovalute creeranno una serie di raccolte NFT che saranno disponibili dalla fine di quest’anno, ha affermato Binance in una nota. La collaborazione mira a fornire un’esperienza unica e avvicinare gli appassionati di calcio al Web3 per saperne di più sugli NFT.

Da parte sua, il calciatore 37enne si è detto entusiasta dell’associazione e non vede l’ora di iniziare questo nuovo viaggio. “Orgoglioso di collaborare con Binance.

Insieme vi daremo l’opportunità di possedere un pezzo iconico della storia dello sport. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con tutti voi. Cambiamo il gioco NFT con Binance’, ha scritto l’ex giocatore di Real Madrid e Juventus nei suoi social network.

Questa non è la prima incursione di Ronaldo nell’asset digitale e nello spazio NFT. L’anno scorso, è diventato il primo calciatore professionista a ricevere la criptovaluta.

L’accordo arriva in un momento in cui gli NFT stanno guadagnando più popolarità e le piattaforme crittografiche stanno cercando di scalare le loro operazioni e raggiungere un pubblico più ampio in tutto il mondo attraverso accordi con le associazioni sportive.

#Binance 🤝 @Cristiano 🐐

We're kicking off an exclusive multi-year NFT partnership with football legend Cristiano Ronaldo.

This is your opportunity to own an iconic piece of sports history and join CR7's Web3 community. pic.twitter.com/3j1lKcqrbn

— Binance (@binance) June 23, 2022