Ultime Notizie » Bitcoin » Rubano $ 100 milioni in Criptovalute da un importante ponte Blockchain

La società americana di criptovalute Harmony ha riferito questo venerdì che gli hacker hanno rubato circa 100 milioni di dollari in valute digitali che sono state inviate all’indirizzo Ethereum dell’hacker.

Sebbene i dettagli di quanto accaduto non siano stati rivelati, la società, che sviluppa una catena di blocchi (‘blockchain’) per la cosiddetta finanza decentralizzata, ha affermato che il furto, individuato venerdì mattina, ha interessato il suo ponte Horizon, uno strumento per trasferire criptovalute tra diversi blocchi, come Harmony, Binance Smart Chain (BSC) ed

“Il team di Harmony ha identificato un furto avvenuto questa mattina sull’Horizon Bridge per un importo di circa $ 100 milioni”, ha scritto la società sul suo account Twitter. Ha inoltre precisato che stanno lavorando “con le autorità nazionali e gli specialisti forensi per identificare il colpevole e recuperare i fondi sottratti“.

In un post successivo, hanno riferito di aver interrotto il bridge Horizon per impedire ulteriori transazioni e ha chiarito che lo exploit non influisce sul suo bridge trustless con bitcoin, poiché i fondi e le risorse immagazzinati nei depositi decentralizzati erano al sicuro.

Dopo l’annuncio, il token ONE di Harmony è crollato di oltre il 10%, scambiato a $ 0,02482, secondo i dati di CoinMarketCap, al momento della scrittura di questo articolo.