Ultime Notizie » Blockchain » MetaSoccer, gioco del Calcio nel Metaverso NFT

Nel settore tecnologico, da anni sentiamo parlare di progetti basati su Blockchain e di tutte le cose buone che questo modo di archiviare i record può offrire. Lo abbiamo visto nei supermercati, nelle aziende di trasporto, nel mondo delle criptovalute… e ora lo vediamo nel calcio.

Metasoccer nasce qualche mese fa presentandosi come un universo calcistico nella blockchain, un luogo dove possiamo avere il nostro club e vincere con esso. Abbiamo letto alcune notizie su di loro nel 2021, quando lo studio di videogiochi Champion Games lo ha introdotto come progetto NFT play-to-earn. Sono nati a Barcellona e hanno raccolto 2 milioni di euro in un round di finanziamento sostenuto dal fondo di investimento Play Ventures. Hanno anche consigli da società come ATH21 e Polygon e sono entrati fondi internazionali Play Ventures, DeFiance Capital, ParaFi Capital (fondo specializzato in criptovalute) e altri. Insomma, i soldi ci sono e il progetto promette bene.

Chi può giocare: come acquistare il MetaSoccer Token



Il video mostra come acquistare il MetaSoccer Token e questo articolo spiega i dettagli. Sebbene l’idea sia quella di attirare l’attenzione dei giocatori che giocano per vincere e degli appassionati di calcio che vogliono muovere i primi passi nel metaverso, logicamente le prime parti interessate saranno i giocatori di criptovalute, ma nel tempo questo “cripto-investimento” sarà così comune che chiunque può farlo senza avere molta conoscenza della tecnologia. Patxi Barrios è co-fondatore e COO, e mesi fa ha commentato che vogliono creare una nuova generazione di calciatori e club nativi digitali. MetaSoccer potrebbe essere il primo di molti.

MetaSoccer nel 2022, l’anno chiave

Durante questo 2022 vorranno sviluppare il gioco assumendo profili specializzati, e realizzeranno campagne di marketing rivolte al settore calcistico, ai tifosi che potrebbero essere interessati ad essere i primi utenti. Se mettiamo insieme giocatori e tifosi di calcio, abbiamo miliardi di potenziali clienti provenienti da più di 200 paesi, e molti di loro sono abituati a investire denaro nell’argomento con varie

scommesse sportive . Si stima che entro la fine del 2022 avranno già 500 mila utenti.

In questi primi mesi avremo la possibilità di allenare i giocatori, verrà attivato il loro invecchiamento, avremo amichevoli, prestiti giocatori e la modalità di gioco degli Scout giovanili. Successivamente, a partire dal terzo trimestre, più squadre per club, divisione dei ruoli di proprietario e amministratore, simulazione di partite 2D, tornei in modalità carriera, entrate dei biglietti dello stadio, affitti dello stadio, piattaforma di scommesse e trasmissione delle partite.

Come guadagnare con MetaSoccer

I giocatori saranno i proprietari delle squadre, degli stadi, dei giocatori e di altri elementi del gioco e le transazioni verranno effettuate con il token MetaSoccer Universe (MSU). Sul loro sito web è già possibile vedere alcune acquisizioni, e su opensea ci sono le liste complete dei giocatori.

Da lì si può creare e gestire squadre, generando soldi vendendo giocatori, affittando stadi ed eseguendo le azioni che le squadre reali fanno quotidianamente. Potremo allenare i giocatori, tenendo sempre presente che invecchiano, come in realtà, e che dopo qualche anno si ritirano.

MetaSoccer ha già venduto 72 milioni di MSU in prevendita privata e 18 milioni in prevendita pubblica, quindi i soldi hanno iniziato a muoversi.