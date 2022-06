Ultime Notizie » Bugatti » Dipendente schianta la Bugatti di Cristiano Ronaldo a Maiorca

Cristiano Ronaldo è tornato in Spagna per trascorrere qualche giorno in vacanza, prima di tornare in Inghilterra e riportare al Manchester United per affrontare la stagione 2022-23, però, prima di tornare all’Old Trafford dovrà risolvere un piccolo problema, visto che una delle sue auto di lusso ha subito gravi danni a Maiorca.

Secondo le informazioni del Dailymail, uno degli operai del calciatore portoghese ha fatto schiantare contro un muro la Bugatti Veyron, che ha 900 cavalli (quasi la stessa potenza di una Formula 1) e vale 1,7 milioni di euro, contro un muro. Cristiano Ronaldo ha questa macchina di lusso dai tempi con il Real Madrid, nel 2017, l’ultimo anno prima della sua partenza dopo i Mondiali del 2018 in Russia.

La Bugatti di Cristiano ha subito un danno all’anteriore

L’incidente è avvenuto in un centro turistico sulla costa orientale di Sa Coma, a Maiorca, intorno alle 11 del mattino (ora spagnola) di lunedì 20 giugno. Secondo quanto riferito, il conducente ha perso il controllo dell’auto fino a quando non si è schiantata contro un muro.

Cristiano ha viaggiato con due auto

Il conducente è illeso, anche se l’auto ha subito danni all’anteriore, quindi l’ex giocatore della Juventus dovrà investire in riparazioni.

Cristiano è arrivato a Maiorca il 14 giugno in una casa di lusso e aveva precedentemente inviato due auto, la Bugatti Veyron e una Mercedes-Benz Classe G, quindi se eri preoccupato che CR7 avrebbe dovuto viaggiare con i mezzi pubblici in Spagna, il portoghese in realtà si sente abbastanza a suo agio.

Si dice e si racconta che Cristiano abbia affittato la stessa casa di lusso che Sergio Ramos aveva occupato nelle vacanze precedenti, insieme a Pilar Rubio. Questa casa ha un campo da calcetto, una piscina e persino una stanza erotica.

Cristiano ha scelto questo luogo non solo per la comodità della casa di lusso, ma anche per la sua vicinanza alla costa di Sa Coma, tanto che la famiglia di CR7 ha riposato anche sul super yacht del giocatore lusitano. Quindi non tutto va male nelle vacanze del portoghese, che resterà ancora qualche giorno in Spagna.