E' crollato il volume delle transazioni NFT dal mese di gennaio

Probabilmente in molti se lo aspettavano. Il volume degli scambi di token non fungibili (NFT) ha raggiunto $ 526 milioni a settembre, rispetto ai $ 17 miliardi di gennaio di quest’anno, secondo i dati di Dune Analytics. Secondo i calcoli di Bloomberg, il calo è stato del 97% dal picco registrato all’inizio del 2022.

Andrea Baronchelli, un professore dell’Università di Londra che studia lo spazio crittografico, ha detto a Observer che “era abbastanza ovvio che ci fosse l’elemento di una bolla”. Ha aggiunto: “Il clamore che circonda gli NFT significava che la normalizzazione e il crash erano inevitabili”.

Secondo Baronchelli, al declino degli NFT ha contribuito anche la crisi del settore delle criptovalute.

Tuttavia, non crede che questa sia la fine dei token non fungibili o che questo mercato sia diretto all”estinzione’. ‘Non è più come una volta, ma non è morto’, ha detto.

Di recente si sono verificati licenziamenti di massa presso importanti società di criptovalute come Coinbase, BlockFLi, Gemini e Crypto.com, alimentando l’instabilità.

Ad aprile, BitMEX ha licenziato quasi il 25% dei suoi dipendenti “per ottimizzare la fase successiva dell’attività”. Dal canto suo, Coinbase ha licenziato il 18% dei suoi dipendenti a giugno, e ai primi di luglio l’exchange di criptovalute Gemini ha annunciato la riduzione del 10% della sua forza lavoro, anche per “una fase di contrazione che avviene in un periodo di stagnazione, che il l’industria si riferisce a crypto winter“.

A luglio, anche la più grande piattaforma NFT del mondo, OpenSea, ha annunciato che avrebbe licenziato quasi il 20% dei suoi dipendenti.