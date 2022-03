Dove vedere Verona-Napoli Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 13 marzo 2022 alle ore 15:00 italiane per la 29a giornata di Serie A 2021-22.

Match di ritorno tra Verona e Napoli, allenate rispettivamente da Tudor e Spalletti, tra Scudetto ed Europa. Infatti il Verona, reduce dal pareggio contro la Fiorentina, punta ad entrare in Europa forte del fatto che è nono con 41 punti. Sconfitta nell’ultimo turno invece per il Napoli, che ha perso lo scontro diretto contro il Milan scivolando a -3 dalla vetta, e dopo la vittoria del Milan di ieri sera contro l’Empoli a San Siro, questi punti di distanza sono diventati -6. E la Juventus è subito dietro ad un solo punto dopo la vittoria di ieri sulla Samp (1-3). Di seguito le informazioni per vedere Verona-Napoli streaming gratis e diretta tv.

Lorenzo Insigne ha preso parte a otto gol in 12 sfide contro il Verona in Serie A: tre reti e cinque assist, contro nessuna squadra ha servito più passaggi vincenti nel torneo. Il fantasista partenopeo potrebbe inoltre segnare in due trasferte di fila in campionato per la prima volta da gennaio 2021.

Verona-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della partita è affidata a Stefano Borghi, affiancato in cabina di commento da Simone Tiribocchi.

Giovanni Simeone ha realizzato quattro gol (in 11 partite) contro il Napoli in campionato, inclusa la sua prima tripletta nel torneo (29/04/2018, con la Fiorentina). Inoltre, 11 delle 15 reti dell’attaccante argentino nella Serie A 2021/22 sono arrivate al Bentegodi: solo Dusan Vlahovic ha fatto meglio (13) in gare casalinghe.

Verona-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su RojadirectaTV in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Il Verona è soltanto una delle due squadre, insieme al Liverpool, a vantare tre calciatori in doppia cifra di gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: Simeone (15), Caprari (10), Barak (10) per i gialloblù, Salah (19), Jota (12), Mané (12) per i Reds.

In casa Verona: Lazovic ko: gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Da verificare le condizioni di Barak, che dovrebbe essere regolarmente al suo posto.

In casa Napoli: Anguissa pronto a tornare titolare a fianco di Lobokta, lasciando Fabian Ruiz in panchina. Ballottaggio Zielinski-Mertens. Juan Jesus è recuperato. Assenti per infortunio Malcuit, Tuanzebe e Meret.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione in panchina: Berardi, Chiesa, Sutalo, Coppola, Cancellieri, Veloso, Frabotta, Hongla, Bessa, Lasagna. Indisponibili: Dawidowicz, Pandur, Praszelik, Retsos. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Ounas, Elmas, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Fabian Ruiz, Zielinski, Politano, Lozano, Mertens, Petagna. Indisponibili: Meret, Malcuit, Tuanzebe. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Berti e Bercigli. Quarto Uomo: Fourneau. Var: Mariani. Assistente Var: Baccini.

Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol da fuori area (10) nella Serie A 2021/22, terzo in questa graduatoria il Verona (otto), tra loro troviamo il Milan (nove).

Alternative per vedere Verona-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.