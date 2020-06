Verona Napoli Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Verona Napoli ⚽ oggi martedì 23 giugno 2020 alle ore 19:30 (in contemporanea a Spal-Cagliari), partita valida per la 27esima giornata di Serie A. Gli scaligeri hanno recuperato sabato scorso la sfida casalinga proprio contro i sardi, conquistando 3 punti che hanno permesso loro di volare al settimo posto in graduatoria a -1 proprio dagli avversari di questa sera, freschi vincitori della Coppa Italia dopo l’emozionante finale della scorsa settimana in occasione della quale hanno sconfitto la Juventus ai rigori.

Verona Napoli ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Verona Napoli in diretta streaming su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Verona Napoli: probabili formazioni.



non viene trasmessa in chiaro.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric. Squalificati: Borini. Indisponibili: Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Pessina.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lobotka.

Gennaro Gattuso ha vinto quattro delle sue prime cinque trasferte di Serie A sulla panchina del Napoli: nessun tecnico ha mai vinto almeno cinque delle prime sei gare esterne nel massimo campionato con i partenopei. L’attaccante del Verona Giampaolo Pazzini ha segnato due gol in Serie A contro il Napoli, uno nel 2010 e uno nel 2017: tuttavia, solo contro la Juventus (13) ha collezionato più sconfitte che contro i partenopei (11) nella massima serie.

Il Verona è la squadra contro cui Arkadiusz Milik ha la miglior media minuti/gol in Serie A (uno ogni 47’), grazie a tre centri in 142 minuti – la prossima sarà la 50ª vittoria per l’attaccante del Napoli nel massimo campionato italiano. Solo contro la Lazio (sei) José Callejón ha segnato più gol che al Verona (quattro) in Serie A: tuttavia le quattro reti dell’esterno spagnolo del Napoli contro i veneti sono tutte arrivate al San Paolo (quattro gare a secco al Bentegodi contro il Verona).