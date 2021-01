Verona Napoli Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Verona Napoli oggi domenica 24 gennaio 2021 alle ore 15:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi, partita valida per la 19esima giornata di Serie A. Nelle sue prime due sfide contro il Verona in Serie A l’attaccante del Napoli Dries Mertens ha segnato tre gol e fornito due passaggi vincenti, rimanendo poi a secco di reti e assist nelle sei gare più recenti. Andiamo a scoprire dove vedere Verona Napoli streaming e tv.

Verona Napoli Diretta: Canale TV e dove vederla.

Verona Napoli in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Verona Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta.

Verona Napoli in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Verona Napoli non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Verona Napoli: probabili formazioni.



Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Ceccherini, Tameze, Veloso, Vieira.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fabian Ruiz, Malcuit, Milik, Osimhen.

Lorenzo Insigne ha segnato finora nove gol in campionato: in un girone di andata in Serie A non aveva mai realizzato più di otto reti (2015/16) – due dei suoi tre gol nel massimo campionato contro i veneti sono arrivati proprio al Bentegodi.