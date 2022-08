Dove vedere Verona-Napoli Streaming Gratis. Oggi Ferragosto (lunedì 15 agosto) si chiude la prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/23. Il Napoli di Luciano Spalletti fa visita al Verona di Gabriele Cioffi nel posticipo che si gioca alle ore 18:30 italiane allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d’inizio della gara sarà dato dall’arbitro Michael Fabbri di Ravenna. 59esima sfida in Serie A fra le due formazioni. Di seguito le informazioni per vedere la partita Verona-Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

Verona e Napoli non pareggiano in casa dei veneti in Serie A dal 1988 (1-1 in quel caso); da allora, quattro successi interni e otto esterni.

Verona-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Hirving Lozano ha realizzato contro il Verona il 24 gennaio 2021 al Bentegodi il 3° gol piú veloce nella storia della Serie A (00:08:95), dopo il gol di Rafael Leão nel dicembre 2020 in Sassuolo-Milan e la rete di Paolo Poggi nel dicembre 2001 in Fiorentina-Piacenza. In generale, il messicano ha segnato due reti contro gli scaligeri nel torneo: soltanto contro il Genoa ha fatto meglio (tre) in Serie A.

⚽ Le probabili formazioni di Verona-Napoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Coppola; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore Cioffi. Squalificati: Ceccherini, Veloso. Indisponibili: Ceccherini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Victor Osimhen ha preso parte a tre gol (due reti e un assist) in quattro sfide di Serie A contro il Verona, inclusa una doppietta nella sfida più recente contro gli scaligeri al Bentegodi (il 13 marzo 2022).

⚽ Dove vedere Verona-Napoli in TV

Verona-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata dalla coppia Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. La gara rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

⚽ Verona-Napoli Streaming Gratis

Verona-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Napoli ha vinto le ultime cinque partite d’esordio stagionale in Serie A. Si tratta della serie aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato. I partenopei non sono mai arrivati a sei vittorie di fila nel match di debutto stagionale nella competizione (cinque anche tra il 1985 e il 1989).

