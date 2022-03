Ultime Notizie » Calcio in TV » Seria A in TV: Verona-Napoli Streaming Torino-Inter Gratis, dove vederle Stasera. Oggi c’è Fiorentina-Bologna

Dove vedere in tv le partite di calcio Verona-Napoli e Torino-Inter di Serie A, Barcellona-Osasuna (Liga), e tutte le altre di oggi domenica 13 marzo 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Diretta Fiorentina-Bologna (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Diretta Fiorentina-Bologna sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Dazn e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

12:30 Roma-Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 PSG-Bordeaux (Ligue 1) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

14:00 Rayo Vallecano-Siviglia (Liga) – Dazn

14:30 Empoli-Roma (Coppa Italia Femminile) – Timvision

15:00 Diretta Verona-Napoli (Serie A) – Dazn

Verona-Napoli è valida per la 29a giornata di Serie A. Lazovic ko: gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Da verificare le condizioni di Barak, che dovrebbe essere regolarmente al suo posto. Anguissa pronto a tornare titolare a fianco di Lobokta, lasciando Fabian Ruiz in panchina. Ballottaggio Zielinski-Mertens. Juan Jesus è recuperato. Assenti per infortunio Malcuit, Tuanzebe e Meret.

Diretta Verona-Napoli disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:00 Chelsea-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 West Ham-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Arena

15:00 Fiorentina-Milan (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:30 Pisa-Cremonese (Serie B) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

15:30 Leverkusen-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Action

17:30 Borussia D-Arminia B (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:00 Zona Gol Serie A – Dazn

18:00 Atalanta-Genoa (Serie A) – Dazn

18:00 Udinese-Roma (Serie A) – Dazn

19:30 Greuther Furth-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Arena

20:08 New York Red Bulls-Minnesota United (Mls) – Dazn

20:45 Diretta Torino-Inter (Serie A) – Dazn

Torino-Inter è valida per la 29a giornata di Serie A. Berisha ancora tra i pali, con il terzetto Djidji-Bremer-Rodriguez davanti a lui. A centrocampo torna Lukic e si gioca il posto con Ricci per affiancare Mandragora, mentre Pobega può essere confermato come trequartista insieme a Brekalo, con Belotti punta centrale. Da valutare Zima e Sanabria influenzati. De Vrij è out per una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra: al suo posto D’Ambrosio. Anche Brozovic costretto al forfait, ha già lasciato il ritiro. Ballottaggio sia sulla fascia destra con Darmian che insidia Dumfries, sia sulla sinistra con Gosens che potrebbe esordire da titolare al posto di Perisic. Dzeko al fianco di Lautaro.

Diretta Torino-Inter disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Brest-Marsiglia (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:00 Barcellona-Osasuna (Liga) – Dazn

23:15 River Plate-Gimnasia La Plata (Campionato Argentino) – Solocalcio

01:30 Estudiantes-Boca Juniors (Campionato Argentino) – Sportitalia.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

