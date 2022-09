Ultime Notizie » Cinema » Venezia: Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema con Beauty Look Givenchy

Per il Red Carpet di presentazione della serie “Viola Come il Mare” di cui è protagonista, Francesca Chillemi propone un beauty look Givenchy realizzato dalla National Make up Artist della Maison Alessandra Righi.

Alessandra ha pensato un beauty look dagli accenti rock e raffinati, modulato sulla personalità forte, libera e sicura di sé di Francesca.

Le labbra sono sempre protagoniste grazie a Le Rouge Interdit Intense Silk, il rossetto iper-pigmentato dal finish luminoso e semi-mat, nell’iconica tonalità N.37, Rouge Grainè, un rosso freddo ideale per valorizzare l’incarnato di Francesca, associata alla n.326 Rouge Audacieux. “La texture sensoriale, ultra-confortevole e a lunga tenuta – afferma Righi – idrata e protegge le labbra donando loro un aspetto setoso.

Non a caso lo definiamo un rossetto couture!”

Per far risaltare ancora di più le labbra, Alessandra ha puntato a un incarnato perfetto, grazie alla linea Prisme Libre, un concentrato perfezionatore di luminosità. La routine prevede l’utilizzo di Primer Prisme Libre Prep & Set Glow Mist, un primer sotto forma di nebulizzatore, per rinfrescare e rendere più omogeneo il colorito, e l’applicazione del fondotinta Prisme Libre Skin Caring Glow nella tonalità 4W310 che, grazie al suo finish luminoso rende la pelle impeccabile davanti ai flash dei fotografi.

Per rifinire, la polvere compatta n.04 Mousseline Acidulée e n.05 Popeline Mimosa per illuminare il colorito e fissare il trucco, Prisme Libre blush n.04 Organza Sienne per un tocco di colore sugli zigomi.

Per gli occhi, un semplice tocco di Eyeliner e mascara Volume Disturbia e una sfumatura leggera con le palette Le9.03 e Le9.05.