Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » PSG-Juventus Streaming Gratis, come vedere Diretta TV Canale 5 in chiaro

Dove vedere PSG-Juventus Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 6 settembre 2022 alle ore 21 italiane per la prima partita della fase a girone della UEFA Champions League stagione 2022-2023. Tifosi “impazziti” per vedere la super sfida Messi vs Di Maria.

La Vecchia Signora ritorna in Champions League dopo la sua ultima apparizione: l’eliminazione da parte del Villarreal agli ottavi di finale avvenuta la passata stagione e maturata dopo il pesantissimo 0-3 dell’Allianz Stadaium. Madame si presenta ai nastri di partenza della massima rassegna continentale dopo aver iniziato il campionato di Serie A con 2 vittorie e 3 pareggi nelle prime 5 partite. L’1-1 a Firenze contro la Fiorentina non è un buon biglietto da visita per la delicata sfida al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG dei vari Messi Mbappé e Neymar, che invece ha vinto 5 delle prime 6 partite tra i confini nazionali.

Di seguito le probabili formazioni e come si fa per vedere PSG-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

La Juventus non ha mai perso in incontri ufficiali giocati contro il Paris Saint-Germain. Su 8 precedenti, i bianconeri vantano infatti 6 vittorie (la più roboante il 6-1 nell’andata della Supercoppa UEFA 1996) e 2 pareggi, con 17 gol fatti e soltanto 6 subiti.

PSG-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Le prime sfide tra questi due club risalgono alla Coppa delle Coppe 1983-84, vinta proprio dai bianconeri. Nell’andata degli ottavi di finale, la Juventus pareggiò 2-2 in casa del PSG e, complice lo 0-0 interno, si qualificò per la fase successiva, andando poi ad alzare il trofeo nel cielo di Basilea, grazie al 2-1 in finale sul Porto firmato da Beniamino Vignola e Zibi Boniek.

⚽ Le probabili formazioni di PSG-Juventus

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.

Allenatore Max Allegri.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Mendes; Leo Messi, Mbappé, Neymar. Allenatore Galtier.

Arbitro: Anthony Taylor (43 anni, Inghilterra).

⚽ Dove vedere PSG-Juventus Diretta invece di Rojadirecta TV



PSG-Juventus diretta in tv e in chiaro su Canale 5 di Mediaset, e sarà a disposizione anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213).

⚽ PSG-Juventus Streaming Gratis alternativa a RojadirectaTV in italiano



PSG-Juventus streaming gratis su ogni smart tv attraverso Sportmediaset, Sky Go, NOWTV. Sul sito e sulla app della Gazzetta dello Sport avrete invece la possibilità di seguire la diretta testuale della partita. La partita non si può vedere online su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternativa per vedere Online PSG-Juventus Streaming Gratis

Alternative per vedere PSG-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.