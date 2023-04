In aggiunta all’elenco crescente di implementazioni radicali per migliorare i profitti di Twitter e promuovere il giornalismo partecipativo, il CEO di Tesla Elon Musk ha annunciato che i creatori sulla piattaforma dei social media possono ora monetizzare i loro contenuti.

Da quando Musk ha acquisito Twitter, la società ha adottato diverse misure drastiche per diventare un’attività redditizia, inclusi i licenziamenti e l’introduzione degli abbonamenti Twitter Blue. Sebbene molti utenti pre-verificati si rifiutassero di pagare una tariffa mensile per ottenere un segno di spunta blu su Twitter, Musk lo vedeva come una fonte di entrate tanto necessaria per l’azienda.

L’ultimo rinnovamento incentrato sull’utente, che consente agli utenti di monetizzare tutti i tipi di post su Twitter su scala globale, mira a migliorare il coinvolgimento dei follower e creare nuovi flussi di entrate sulla piattaforma dei social media.

Content creators can now enable subscriptions to their text, pics & video worldwide on this platform! https://t.co/XzrFMLPytB

La funzione ‘Abbonamenti’ consente agli utenti di Twitter di addebitare ai propri follower un prezzo mensile ‘da uno dei prezzi messi a disposizione da Twitter’. Una volta pagati, gli abbonati ottengono l’accesso ai contenuti esclusivi del creatore, che non possono essere visualizzati dal pubblico in generale.

Twitter consentirà ai creatori di mantenere il 97% delle entrate fino a $ 50.000 in guadagni a vita, dopodiché la quota di compartecipazione alle entrate sarà ridotta all’80% per i creatori. Il gigante dei social media ha stretto una partnership con il processore di pagamento Stripe per pagare i creatori su Twitter.

Tuttavia, la consegna del reddito inizierà solo quando gli utenti raggiungeranno la soglia minima di $ 50. I servizi in abbonamento non sono rimborsabili, anche se l’account Twitter di un creatore viene sospeso per qualsiasi motivo. In tali casi, gli utenti devono annullare manualmente l’iscrizione per evitare pagamenti mensili automatici ad account Twitter inattivi.

I membri di Crypto Twitter, che hanno costruito credibilità e un grande seguito su Twitter dopo anni di post, accolgono a braccia aperte l’introduzione degli abbonamenti ai creatori di contenuti.

Gli sforzi in corso di Musk per ridisegnare Twitter includeranno anche l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) per rilevare e scoraggiare la disinformazione sulla piattaforma dei social media.

In the months ahead, we will use AI to detect & highlight manipulation of public opinion on this platform.

Let’s see what the psy ops cat drags in …

— Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023