Ultime Notizie » astrofisica » Galassia M87: Il grande Getto di Plasma di un Buco Nero Supermassiccio

Per la prima volta, gli esperti di astronomia hanno osservato come il grande getto di plasma prodotto da un buco nero supermassiccio si collega con il materiale che cade nel buco nero. Un team internazionale, guidato da Ru-Sen Lu dell’Osservatorio Astronomico di Shanghai, ha utilizzato una rete di parabole satellitari per studiare il getto di plasma di 5.000 anni luce che si trova nel cuore della galassia M87.

Grazie all’utilizzo di una lunghezza d’onda di 3,5 mm, tre volte superiore rispetto al progetto Event Horizon Telescope (EHT), è stato possibile individuare uno spesso anello attorno al buco nero e un cilindro parabolico abbastanza cavo, i cui bordi si collegano a regioni luminose nell’anello, punti in cui il materiale alimenta il getto dal disco a ciuffo.

Infine, la simulazione non include una

spina dorsale, ma gli esperti prevedono che incorporare le osservazioni della cresta nei calcoli ci aiuterà a capirefino alle enormi energie che raggiungono nei getti.

L’astrofisica del buco nero Sasha Tchekhovskoy (Northwestern University), che non è stata coinvolta nel lavoro, ha dichiarato:

“Questo è un risultato sorprendente che mostra come i getti si collegano al disco di accrescimento”.

Di seguito troverete un video che riassume il risultato: