Musk ha mantenuto la promessa: Algoritmo Twitter è Open Source

Il venerdì, Twitter ha pubblicato il codice sorgente del suo algoritmo di raccomandazione che seleziona i tweet da mostrare sulla timeline, come annunciato dal suo nuovo proprietario, Elon Musk. In una dichiarazione, il social network ha spiegato che l’algoritmo di raccomandazione si compone di tre fasi principali volte a garantire il meglio di ciò che accade nel mondo in tempo reale.

Nella prima fase, l’algoritmo raccoglie i migliori tweet dalle diverse fonti di raccomandazione e li classifica utilizzando un modello di apprendimento automatico. Nella seconda fase, l’algoritmo filtra i tweet in base a parametri come utenti bloccati, già visti o quelli non adatti all’ambiente di lavoro. Nella terza fase, l’algoritmo crea una sequenza temporale di tweet personalizzata per l’utente, chiamata “For You”.

Per creare questa sequenza temporale personalizzata, il servizio, chiamato “Home Mixer”, seleziona circa 1.500 tweet dalle fonti candidate, che comprendono gli account seguiti dall’utente e quelli che non segue, e li classifica utilizzando una rete neurale di circa 48 milioni di parametri, addestrata sulle interazioni dei tweet per massimizzare l’

Il codice sorgente dell’algoritmo di raccomandazione è stato reso pubblico su GitHub, una piattaforma per sviluppatori di software sicuri basata sull’intelligenza artificiale.

Elon Musk aveva promesso di pubblicare il codice sorgente dell’algoritmo di Twitter, anche prima di diventare proprietario del sito, e ha mantenuto la promessa.