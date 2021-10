Ultime Notizie » Contenuti web » Come guadagnare con piattaforme di contenuti esclusivi

Alcuni anni fa, il pubblico ha iniziato a prendere in considerazione il lavoro alla base dei contenuti che consumano su Internet. Questo è stato anche incoraggiato dagli stessi creatori che, sebbene stiano facendo qualcosa che gli piace, merita tempo e fatica. Iniziarono così a diventare piattaforme popolari per offrire contenuti esclusivi. In essi, i creatori offrono materiale aggiuntivo a ciò che mostrano su YouTube o su qualsiasi altro servizio in cambio del supporto monetario dei loro follower.

Se vuoi iniziare a creare materiale di qualsiasi tipo al fine di monetizzarlo e offrire contenuti esclusivi, allora devi conoscere le piattaforme disponibili per fare questo. Esamineremo alcuni dei più popolari, che ti permetteranno di guadagnare denaro extra con i tuoi video o podcast.

Le migliori piattaforme per offrire contenuti esclusivi

Se sei un seguace di un canale YouTube, podcast o consumi il materiale dei creatori di qualsiasi piattaforma, supportarli è la chiave per mantenerli. In tal senso, oltre a condividere i tuoi link, pagare sulle piattaforme per i loro contenuti esclusivi è un enorme contributo. Conoscerli ti aiuterà anche a sapere in quale puoi fornire supporto in modo più semplice o adattato ai tuoi mezzi di pagamento.

Patreon

Non possiamo iniziare a parlare di piattaforme per offrire contenuti esclusivi senza menzionare Patreon. Probabilmente è il servizio oggi più utilizzato per questi scopi, soprattutto dai creatori di podcast e webshow. Tuttavia, Patreon è davvero un servizio rivolto a chiunque voglia ottenere il supporto della propria fanbase, in cambio di materiale esclusivo.

Molti creatori spesso generano materiale bonus come episodi extra o dietro le quinte delle loro registrazioni su Patreon. La sua dinamica si basa su un sistema di abbonamento che è nelle mani del creatore, in tal senso è possibile creare diversi piani di abbonamento mensili. Ognuno avrà i suoi diversi vantaggi e la piattaforma manterrà il 5%, 8% o 12% in base al piano scelto dal creatore al momento dell’iscrizione.

L’idea qui è di mantenere i tuoi follower collegati al materiale che generi, in modo da avere entrate mensili con la tua base di fan e aggiungerne di nuovi.

Per provarlo vai su patreon.com.

Ko-Fi

Ko-Fi è stata fondata nel 2012 con lo scopo di offrire ai creatori un luogo in cui poter generare reddito dal proprio lavoro. In generale è un servizio molto completo, perché offre la possibilità di ricevere donazioni, vendere abbonamenti (come in Patreon) e ricevere ordini, tutto nello stesso posto.

In questo modo, abbiamo una piattaforma in cui non solo possiamo offrire contenuti esclusivi, ma anche dove i follower possono ottenere donazioni. A tal proposito si segnala che il servizio non addebita commissioni per il pagamento degli importi ricevuti per le donazioni. Quindi, se un creator che segui utilizza Ko-Fi e vuoi sostenerlo con una donazione, saprai che riceverà il 100% dell’importo inviato.

Per provarlo, segui questo link.

Podia

Podía è un servizio molto completo, ma si differenzia dal resto perché è a pagamento per i creatori. Se stai cercando un modo per migliorare il materiale che vuoi offrire, questa piattaforma fornirà gli strumenti necessari in cambio di un pagamento mensile in uno dei suoi piani. Ad esempio, nel più economico di $ 39 puoi vendere corsi online, vendere download di materiale digitale e webinar. Inoltre, offre l’accesso per creare un sito Web personalizzato in cui è possibile vendere pacchetti di prodotti e la possibilità di condurre campagne di email marketing.

La raccomandazione prima di scegliere Podia è di prendere i calcoli di tutti i costi per verificare se è redditizio pagare l’abbonamento, rispetto al materiale che andrai a vendere. Tuttavia, vale indubbiamente la pena accedere a funzioni come quelle di cui abbiamo parlato prima. Quindi, dipenderà molto anche dalle dimensioni del progetto che hai e dalla tua base di fan.

Per avere più informazioni visita podia.com.

SubscribeStar

Questa è un’altra eccellente opzione all’interno delle piattaforme per offrire contenuti esclusivi e ha la particolarità di consentire ai creatori di addebitare l’importo che desiderano.

Non ci sono limiti agli importi degli abbonamenti e in base a ciò che propongono,. Una volta che i creatori si sono iscritti, possono impostare i loro prezzi e iniziare a caricare audio, video, foto e tutto ciò che rappresenta il loro contenuto esclusivo.

Tra i vantaggi per i suoi utenti, SubscribeStar offre metodi di protezione contro il filtraggio dei contenuti, in modo che il tuo materiale non lasci la piattaforma. Inoltre, dispone di strumenti per l’analisi delle tue metriche e la possibilità di pianificare le pubblicazioni. Se stai cercando di offrire contenuti esclusivi, questa piattaforma è molto interessante sia per l’importo delle sue commissioni che per i vantaggi che offre.

Per provarlo, segui questo link.

Buy Me A Coffee

Anche noi di Notizie IN lo usiamo :) Sebbene non sia una piattaforma per offrire contenuti esclusivi, non potevamo non citare questo classico chiamato Buy Me A Coffee. Molte persone in tutto il mondo, da sviluppatori, artisti, creatori di contenuti lo usano per ricevere donazioni perché è così facile.

Il suo nome parla completamente del suo concetto, si tratta di acquistare uno o più caffè dai tuoi creatori preferiti. Vengono offerti diversi mezzi per effettuare donazioni come le carte Apple Pay, Google Pay, Visa e Mastecard e anche PayPal. Durante l’esecuzione dei pagamenti, la piattaforma trattiene il 5% per le commissioni.

Una piattaforma mirata direttamente alle donazioni, il cui link puoi mettere sui tuoi social network e ricevere facilmente contributi dalla tua fanbase.

Per provarlo vai su buymeacoffee.com.

Perché supportare contenuti esclusivi dei creator?

Ogni giorno milioni di persone nel mondo si siedono davanti al computer o con i loro smartphone, aprono YouTube, Google Podcast o qualche altra piattaforma e iniziano a godersi i loro contenuti preferiti. Questo è qualcosa che possiamo fare durante tutta la giornata, senza pagare un centesimo, mentre dietro c’è un enorme lavoro di preparazione. L’idea è che questo materiale possa essere sostenuto nel tempo e per questo il supporto monetario è essenziale.

I contributi ai creatori tramite donazioni o pagando per i loro contenuti esclusivi non sono solo un modo per sostenere il loro talento, ma anche per valorizzarlo. Attraverso questi contributi, podcaster, youtuber, insegnanti che offrono corsi, artisti e creatori in generale ottengono attrezzature per migliorare la loro registrazione e diffusione.

Per i creatori, le piattaforme di contenuti esclusivi rappresentano l’aiuto più importante che possono ottenere, molto di più quando non hanno sponsor. In tal senso, dai un’occhiata alle alternative che abbiamo menzionato sopra e speriamo possano aiutarti a continuare a crescere in questo campo.