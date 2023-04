Ultime Notizie » Come vedere Inter Lazio Streaming » Inter-Lazio Streaming Gratis info Rojadirecta TV, dove vedere Diretta Serie A

Dove vedere Inter-Lazio Streaming Gratis. L’Inter e la Lazio si scontrano a San Siro per conquistare un posto in Champions League. L’Inter deve vincere per avere una possibilità di qualificarsi tra le prime quattro squadre, dopo una serie di partite non brillanti. La Lazio, al contrario, vuole consolidare la sua seconda posizione in classifica dopo una sconfitta contro il Torino. Nel loro ultimo confronto all’Olimpico, la Lazio ha vinto 3-1. Questo è il 182° incontro tra le due squadre in Serie A, con un bilancio in favore dell’Inter di 74 vittorie contro le 48 della Lazio.

Partita valida per la 32a giornata di Serie A. Si gioca al “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 30 aprile 2023. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Lazio streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: la Lazio è partita veloce, segnando dieci gol nei primi 15 minuti delle partite in questa stagione di Serie A senza subirne neanche uno, entrambi sono i record migliori del campionato.

Inter-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Inter, Sollievo per le condizioni di Barella e Calhanoglu, entrambi potrebbero comunque partire dalla panchina: gioca Mkhitaryan, chance Gagliardini. Lukaku-Correa più di Lautaro-Dzeko. In casa Lazio, Ciro Immobile pronto a prendersi il centro dell’attacco biancoceleste a San Siro. Dubbio in regia tra Vecino e Cataldi.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, Skriniar.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Inter-Lazio in TV, che canale?



Inter-Lazio diretta tv con DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Per poter vedere i canali Sky è necessario essere abbonati al servizio e avere una decoder Sky collegato al proprio televisore. Si può contattare il servizio clienti di Sky per avere maggiori informazioni riguardo all’abbonamento e alla visione dei canali che si desidera.

Per vedere DAZN in Italia, devi registrarti per un abbonamento sul sito ufficiale di DAZN Italia. Dopo la registrazione, puoi accedere al servizio tramite il sito web o l’applicazione mobile DAZN, scaricabile su smartphone, tablet, smart TV, console di gioco e altri dispositivi compatibili.

Il calciatore Romelu Lukaku ha segnato due gol e fornito un assist nella sua ultima partita di campionato contro la Lazio a San Siro. Dopo aver realizzato una doppietta contro l’Empoli nella giornata precedente, potrebbe segnare in due partite consecutive di Serie A per la prima volta dalla stagione scorsa. In quel caso, aveva segnato tre gol contro Roma, Juventus e Udinese a maggio 2021.

Inter-Lazio Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



DAZN offre una vasta gamma di sport in diretta, tra cui calcio, boxe, tennis, basket, hockey su ghiaccio e altro ancora.

Inter-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L’Inter ha subito il minor numero di recuperi palla offensivi dagli avversari in Serie A (157), mentre la Lazio ne ha subiti il maggior numero (294) rispetto a qualsiasi altra squadra. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Inter-Lazio Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Inter-Lazio. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

L’Inter ha subito tre sconfitte consecutive in casa nella Serie A senza riuscire a segnare, cosa mai accaduta prima nella sua storia. Questo risultato rappresenta un record negativo per la squadra nerazzurra. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.