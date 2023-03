Ultime Notizie » Google Chrome » GPTweet: risposte per un tweet in un clic

Se sei un utente abituale di Twitter (sia per uso personale o se lavori come networking), potresti trovarti a dover rispondere a più tweet in un breve periodo di tempo. Sebbene possa sembrare facile scrivere una risposta breve, quando i numeri si stanno accumulando e la pressione per apparire freschi e spontanei può essere travolgente. È in situazioni come questa che GPTweet brilla e ci consente di accelerare un’azione noiosa che facciamo solo per rimanere rilevanti su una piattaforma il cui futuro è incerto e in cui la maggior parte di noi rimane per mancanza di qualcosa di meglio.

Risposte con un clic

GPTweet è un’estensione gratuita per Google Chrome: quel piccolo pulsante sotto ogni tweet su Twitter, questo pulsante utilizzerà algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per creare una risposta breve e naturale che rimanga coerente con il commento principale. Questo senza alcun login aggiuntivo di alcun tipo, dovremo solo essere registrati nel nostro account Twitter e avere a portata di mano la nostra chiave API OpenAI.

Capire i limiti

Tuttavia, è importante notare che GPTweet ha attualmente dei limiti. Ad esempio, il fatto che quando si risponde si concentri sul contenuto di un singolo tweet, quello a cui stiamo rispondendo. Non comprende il concetto di thread o conversazioni con scambi di feedback, così come non è in grado di elaborare e generare contesto da elementi multimediali come immagini e video allegati al tweet originale.

Detto questo, ciò che ci rimane è testare l’estensione per noi stessi e vedere se GPTweet è in grado di guadagnarsi un posto nella nostra barra degli strumenti in modo permanente. Cosa ne pensi di questo tipo di strumento?