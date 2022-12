Il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, ha dichiarato sabato che la maggior parte delle teorie del complotto su Twitter si sono rivelate vere. “C’è una teoria del complotto su Twitter che non si è rivelata vera?”, ha detto il magnate in un’intervista al podcast All-In. “Finora, si sono rivelati tutti veri o, in caso contrario, più veri di quanto si credesse”, ha aggiunto.

Gli hanno anche chiesto se è rimasto particolarmente colpito da qualche dato sulla censura esercitata su Twitter che Musk ha reso pubblico nelle ultime settimane. “La roba dell’FBI è piuttosto intensa”, ha risposto il proprietario di SpaceX e Tesla.

Sabato, il giornalista e scrittore americano Matt Taibbi ha rivelato che le agenzie di intelligence statunitensi richiedevano al social network di censurare le storie di politica

estera che andavano contro la narrativa approvata da Washington, comprese quelle “anti-ucraine”.

“I file mostrano l’FBI che funge da custode di un vasto programma di sorveglianza e censura dei social network che include agenzie di tutto il governo federale, dal Dipartimento di Stato al Pentagono e alla CIA“, afferma il thread del giornalista pubblicato su Twitter.

In precedenza, Taibbi aveva affermato che “i contatti di Twitter con l’FBI erano costanti e pervasivi, come se fosse una sussidiaria“.

Elon Musk: “Almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true.”pic.twitter.com/OktxyIoHmq

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) December 25, 2022