Dove vedere Torino-Milan Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 10 aprile 2022 alle ore 20:45 italiane per la 32a giornata di Serie A 2021-22.

Nonostante abbia tirato 33 volte in porta, il Milan lunedì scorso ha solo pareggiato 0-0 con il Bologna, perdendo l’occasione di consolidare il proprio vantaggio in cima alla classifica di Serie A nonostante abbia allungato ad 11 la sua sequenza di partite da imbattuto (6 vittorie, 5 pareggi) e mantenuto la quinta porta inviolata consecutiva (3 vittorie, 2 pareggi). Dopo quella prestazione enormemente dispendiosa, il tecnico Stefano Pioli si è lamentato della “mancanza di qualità” ed ha previsto che questa “sarà fino all’ultimo una stagione complicata”. Di seguito le informazioni per vedere Torino-Milan streaming gratis e diretta tv.

L’ultimo incontro tra granata e rossoneri all’Olimpico Grande Torino in Serie A si è concluso con un 7-0 per il Milan, che potrebbe ottenere due successi consecutivi in casa dei piemontesi per la prima volta dal 2008 (quando era guidato da Carlo Ancelotti).

Torino-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Torino-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè oscurati in Italia.

Gli ultimi due gol del Torino contro il Milan in Serie A portano la firma di Andrea Belotti (doppietta il 26 settembre 2019) – con una rete, il classe ’93 eguagliarebbe Paolo Pulici, Romeo Menti e Guglielmo Gabetto (tutti a quota sei) come miglior marcatore granata contro i rossoneri nel massimo campionato.

Juric va verso la conferma di Berisha tra i pali. Pobega e Brekalo alle spalle di Belotti. Kessie dovrebbe essere preferito a Brahim Diaz come trequartista. Giroud confermato in attacco con Ibra pronto a subentrare. Out Romagnoli e Florenzi.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Djidji, Edera, Fares, Praet, Sanabria, Zaza.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Florenzi, Kjaer, Romagnoli.

Zlatan Ibrahimovic (40 anni e 189 giorni il 10 aprile) potrebbe diventare il secondo più anziano marcatore nella storia della Serie A, superando Silvio Piola nel 1954 (40 anni e 131 giorni) – lo svedese tuttavia, non segna da sei presenze in campionato, e non registra una striscia più lunga senza reti in Serie A dall’aprile 2006, quando arrivò a nove con la maglia della Juventus.

Alternative per vedere Torino-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

Le ultime sei reti di Ante Rebic in Serie A sono arrivate in trasferta, cinque delle quali proprio a Torino (incluse due v Juventus): quella granata è la sua vittima preferita nella competizione (cinque marcature) e l’unica formazione contro cui il croato ha realizzato una tripletta (il 12 maggio 2021, nel 7-0 in favore dei rossoneri).

