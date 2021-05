Ultime Notizie » Juventus » Sprint finale alla Champions con Juve Milan Napoli e Atalanta

Finale di campionato emozionante quello di Serie A che, oltre a regalare in anticipo lo Scudetto all’Inter (85 punti), è in piena bagarre per decidere le altre tre squadre che parteciperanno alla prossima Champions League. Tra Juve (69 punti), Milan (72 punti), Napoli (70 punti) e Atalanta (72 punti), una resterà fuori dalla Champions. Dopo la sconfitta in casa contro il Milan, la Juventus di Pirlo in questo momento è fuori dalla Champions… Vediamo il cammino di queste squadre che hanno a disposizione 9 punti, da oggi fino alla fine.

36a giornata

11 maggio Napoli-Udinese (ore 20:45)

12 maggio Sassuolo-Juve (ore 20:45)

12 maggio Atalanta-Benevento (ore 20:45)

12 maggio Torino-Milan (ore 20:45)

37a giornata

15 maggio Genoa-Atalanta (ore 15:00)

15 maggio Juve-Inter (ore 18:00)

16 maggio Fiorentina-Napoli (ore 12:30)

16 maggio Milan-Cagliari (ore 20:45)

38a giornata

23 maggio Bologna-Juve (ore 15:00)

23 maggio Atalanta-Milan (ore 15:00)

23 maggio Napoli-Verona (ore 15:00)

Tra l’altro la Juventus giocherà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta il 19 maggio alle ore 21:00.