Calcio in TV: Sassuolo-Juve Streaming Torino-Milan Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Atalanta-Benevento

Dove vedere le partite di calcio in tv: Sassuolo-Juve, Torino-Milan, Atalanta-Benevento e tutte le altre di oggi mercoledì 12 maggio 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

18:30 Cagliari-Fiorentina – Dazn e Dazn1

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Torino-Milan – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Un Milan galvanizzato dalla vittoria in casa della Juve, torna a Torino per marcare punti importanti in ottica qualificazione Champions League nello sprint finale di campionato. Peserà l’assenza di Ibrahimovic? Nel 2021 senza lo svedese la percentuale di vittorie scende dal 69 al 38%. Il capitano del Toro Belotti, invece, in casa ha già segnato 4 gol contro i milanesi. Sarà la sfida numero 150 in Serie A tra Toro e Milan: il bilancio è di 61 successi rossoneri contro i 33 granata, più 55 pareggi. Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato contro il Torino senza subire gol.

Diretta Torino Milan sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:45 Lazio-Parma – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

20:45 Atalanta-Benevento – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

20:45 Bologna-Genoa – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

20:45 Inter-Roma – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 256 Satellite).

20:45 Diretta Sassuolo-Juventus – Dazn e Dazn1+

Una Juventus in piena crisi e a rischio qualificazione in Champions League, uscita con le ossa rotte dalla sfida

contro il Milan in casa (0-3) fa visita al Sassuolo: nessuno come gli emiliani nelle ultime sei partite. I bianconeri hanno tre giornate per provare a entrare nelle prime quattro: in questo momento sono in Europa League. Il piatto forte è il match di sabato 15 maggio contro l’Inter, ma prima c’è da fare visita al Sassuolo nel turno infrasettimanale: appuntamento quindi per questa sera in diretta streaming con DAZN.

Diretta Sassuolo Juventus disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

20:45 Sampdoria-Spezia – Dazn e Dazn1+.

21:15 Chelsea-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football

22:00 Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga) – Dazn.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.