Juventus Milan Streaming Gratis e Diretta Live TV. Oggi domenica 9 maggio 2021 si gioca allo Stadium di Torino il big match Juventus-Milan con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane per la 35a giornata di Serie A. Pirlo e Pioli si affrontano quando entrambe le squadre occupano la quarta posizione in classifica con 69 punti: a pochissime giornate dalla fine del campionato, chi sbaglia oggi (e torna a casa con una sconfitta significherebbe compromettere la partecipazione alla prossima Champions League (passano solo le prime quattro in classifica).

A poche ore da Juve-Milan, Andrea Pirlo non vuole farsi distrarre dai discorsi sulla Superlega e su Donnarumma: “Il nostro obiettivo adesso è guadagnarci la Champions”. Il tecnico del Milan ha le idee chiare: “Chi vince ha grandi possibilità di andare in Champions”. A proposito… scontro diretto per la qualificazione alle coppe europee: non era mai successo, nell’era dei tre punti a vittoria, che ci fossero solamente due punti tra seconda e quinta in classifica dopo 34 giornate. Buona visione: godiamoci lo spettacolo!

Juventus Milan Diretta: Canale TV e dove vederla

Juventus Milan in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè non regolamentare in Italia.

Dove vedere Juventus Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta Live

Juventus Milan streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Milan non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nove marcature multiple in campionato nel 2020/21 per CR7 Cristiano Ronaldo; l’attaccante della Juventus non fa meglio in una singola stagione dal 2014/15 (12) e l’unico a fare meglio di lui nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione è Erling Haaland (10).

⚽ Probabili Formazioni di Juventus Milan

è il primo difensore del Milan che ha segnato almeno cinque gol e servito almeno cinque assist in una singola stagione di Serie A dal 2004/05 ad oggi (da quando Opta raccoglie questo dato): con 19 partecipazioni totali (11 reti, otto assist) ha anche superato Ignazio Abate come difensore rossonero che ha preso parte a più gol nel periodo (18).

Una sola novità, tra l’altro obbligata, per Gotti rispetto all’ultimo match: lo squalificato Musso sarà sostituito da Scuffet in porta. Problema fisico per Alvaro Morata (problemi al polpaccio) e così sarà Paulo Dybala a fare coppia con CR7 Cristiano Ronaldo. Chiesa non convocato, al suo posto pronto McKennie. In difesa turno di riposo per Bonucci. A centrocampo tocca ad Arthur.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demiral, Ramsey.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Diaz; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Castillejo. Indisponibili: Maldini.

Juventus Milan Video

La Juventus ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe contro il Milan in Serie A; solo contro il Foggia (11) i bianconeri hanno una striscia aperta di successi interni più lunga nel massimo campionato. La Juventus ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A: non accadeva in campionato da aprile 2010, quando arrivò a 19 di fila – l’ultima squadra campione d’Italia l’anno precedente a fare peggio è stata l’Inter nel 2011 (12), unica dagli anni ’70 in avanti. La Juventus ha segnato almeno due reti in 13 partite casalinghe in questo campionato, più di ogni altra squadra.