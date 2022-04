Ultime Notizie » Calcio in TV » Serie A in TV: Inter-Verona Streaming Cagliari-Juventus Gratis, dove vederle Oggi Stasera

Dove vedere in tv le partite di calcio di Serie A Empoli-Spezia, Inter-Verona e Cagliari-Juventus, di oggi Sabato 9 Aprile 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

Si giocano oggi 3 partite della 32a giornata di Serie A:

15:00 Diretta Empoli-Spezia (Serie A) – Dazn

Problemi in difesa per Andreazzoli che deve fare a meno dei due centrali Luperto (squalificato) e Tonelli (infortunato): c’è Romagnoli, Ismajli più di Viti. Bajrami torna dal 1′. Thiago Motta nel tridente potrebbe rilanciare Verde e confermare Agudelo e Gyasi a svantaggio di Manaj e Kovalenko.

Diretta Empoli-Spezia disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:00 Diretta Inter-Verona (Serie A) – Dazn

De Vrij ormai pienamente recuperato: Inzaghi valuterà se farlo partire titolare, resta pronto D’Ambrosio. In attacco favorito Correa su Sanchez per sostituire lo squalificato Martinez. Barak, colpito da influenza intestinale, è il grande dubbio di Tudor per San Siro: Bessa se non recupera. Ristabilito Lasagna, si dovrebbe rivedere almeno in panchina Veloso.

Diretta Inter-Verona disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite).

20:45 Diretta Cagliari-Juventus (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Mazzarri recupera Marin e Pavoletti dopo il Covid: il primo partirà titolare, il secondo si giocherà il posto con Pereiro. Out Ceppitelli e Goldaniga, in difesa spazio al terzetto Lovato-Altare-Carboni. In mezzo Rog non ha ancora i 90′ e per sopperire all’assenza dello squalificato Grassi potrebbe essere accentrato Dalbert, con Zappa sulla corsia sinistra. Tra squalifiche e infortuni, formazione praticamente obbligata per Allegri. In difesa si rivede Bonucci. Occasione per Bernardeschi, davanti la coppia Vlahovic-Dybala.

Diretta Cagliari-Juventus sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Dazn e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

