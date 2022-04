Ultime Notizie » australia » GP Australia F1 2022 Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Ferrari

LIVE STREAMING FORMULA 1 – Questo fine settimana si corre il Gran Premio d’Australia di Formula 1, terza prova del mondiale 2022. Dopo la strepitosa doppietta Ferrari nell’esordio nel GP del Bahrain e lo spettacolare duello Leclerc-Verstappen in Arabia Saudita, il circus si trasferisce a Melbourne. Gara in programma domenica 10 aprile alle 7 del mattino: di seguito orari completi e dove vedere la Ferrari streaming e tv.

Le Prove Libere 1 si sono concluse con le due Ferrari che hanno fatto registrare i migliori tempi: primo Sainz (1:19.806) e secondo Leclerc. Inseguono le due Red Bull. Sesto Hamilton su una Mercedes apparsa in crescita sul rinnovato tracciato dell’Albert Part.

La classifica piloti aggiornata prima del GP Australia

Il programma del weekend del GP d’Australia



Venerdì 8 aprile alle ore 5 AM italiane le prove libere 1, alle 8 AM le prove libere 2.

Dove vedere GP d’Australia 2022 F1 Streaming Live e Diretta TV senza Rojadirecta

Sabato 9 aprile alle ore 5 AM le prove libere 3 e alle 8 AM le qualifiche per determinare(differita su TV8 alle ore 15:30). Domenica 10 aprile alle ore 7 AM italiane Partenza Gara F1 con differita su TV8 alle 15:15.

Immagini delle Ferrari nel Gran Premio dell’Australia di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 (il primo canale televisivo tematico italiano dedicato esclusivamente alla Formula 1 prodotto da Sky Italia, visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport) e Sky Sport Uno. Inoltre, su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, e le incursioni dell’insider Roberto Chinchero.

Live streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). La replica/differita di qualifiche e gara del GP dell’Australia di F1 2022 è su TV8 a partire dalle ore 15:15. Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.