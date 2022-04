Dove vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 10 aprile 2022 alle ore 15:00 italiane per la 32a giornata di Serie A 2021-22.

Il Napoli di Spalletti, in piena lotta per lo Scudetto, riceve al Maradona la Fiorentina che sta cercando il piazzamento in Europa. Dopo la vittoria dell’Inter di ieri in casa contro il Verona (2-0), la classifica in questo momento vede Milan primo con 67 punti, Napoli e Inter seconde con 66 punti. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Fiorentina streaming gratis e diretta tv.

La Fiorentina è la vittima preferita di Lorenzo Insigne in Serie A (nove reti ai toscani per lui): l’attaccante del Napoli ha messo a referto 14 degli ultimi 22 gol in Serie A su calcio di rigore, tra cui sette degli otto in questa stagione. Al pari di Ben Yedder e Benzema (sette entrambi) è uno dei tre giocatori che vantano più reti dal dischetto nei maggiori cinque tornei europei 2021/22.

⚽ Dove vedere Napoli-Fiorentina Diretta invece di Rojadirecta TV

Napoli-Fiorentina diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

⚽ Napoli-Fiorentina Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Napoli-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè oscurati in Italia.

Eljif Elmas ha già segnato in questo campionato tre reti e cioè il totale di quanto messo a referto sommando le sue prime due stagioni in Serie A: il 50% dei suoi gol nel massimo torneo (tre su sei) sono arrivati subentrando dalla panchina.

Napoli-Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni

Gli esami hanno escluso lesioni per Osimhen dopo che si era fermato nel corso dell’allenamento di mercoledì per un risentimento alla coscia: il nigeriano partirà dal 1′.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

A rischio invece la presenza di Rrahmani, che non si è allenato per un attacco febbrile: si scalda Juan Jesus. Senza lo squalificato Torreira, chiavi del centrocampo ad Amrabat. Ballottaggio Cabral-Piatek e Duncan-Maleh. Si giocano la terza maglia d’attacco Sottil, Ikoné e Saponara.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne; Allenatore Spalletti. Squalificati: Anguissa. Indisponibili: Di Lorenzo, Ounas, Petagna, Malcuit.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. Allenatore Italiano. Squalificati: Torreira. Indisponibili: Bonaventura, Odriozola.

Nicolás González, in rete nell’ultima giornata di campionato, ha messo a referto tutti e tre i gol in questa Serie A in gare casalinghe: non segna infatti in trasferta in uno dei cinque maggiori tornei europei dal gol all’Augsburg del 10 gennaio 2021 (in Bundesliga, quando vestiva la maglia dello Stoccarda).

Alternativa Online per vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis

Alternative per vedere Napoli-Fiorentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

Con le due reti da fermo segnate a Bergamo, il Napoli è diventata sia la squadra ad aver realizzato più gol su rigore in questo campionato (otto) che quella in generale ad averne realizzati di più su palla inattiva: 21 (come la Roma), di cui ben sette su sviluppo di calcio di punizione indiretto.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.