Ultime Notizie » Dove vedere Torino Milan Streaming » Torino-Milan Streaming Gratis, dove vedere Diretta Roja TV

Dove vedere Torino-Milan Streaming Gratis. La sfida di Torino è valida per la 12esima giornata di Serie A 2022/23 e si gioca oggi domenica 30 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane. Il Torino occupa la decima posizione in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, mentre il Milan è secondo con 26, con un cammino di 8 successi, 2 pareggi e una sconfitta, a sei lunghezze di ritardo dal Napoli capolista che ha già giocato la sua partita (4-0 sul Sassuolo ieri). Di seguito le informazioni per vedere Torino-Milan streaming gratis e video live tv.

Curiosità: Nessun giocatore attualmente nella rosa del Torino ha mai segnato una rete in Serie A contro il Milan; considerando tutte le competizioni l’unico ad esserci riuscito è Antonio Sanabria, in gol quando giocava nel Betis nell’ottobre 2018 in Europa League.

Torino-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Juric dovrebbe confermare Pellegri in attacco insieme a Miranchuk e Vlasic. Sanabria ancora out. In mediana Ricci in vantaggio su Linetty. AIna ko, spazio a Lazaro. Origi titolare in attacco con Diaz che sembrerebbe aver vinto il ballottaggio con De Ketelaere. Pobega pronto a dare un turno di riposo a uno tra Tonali e Bennacer. Gabbia favorito su Kjaer. Dest recuperato per la panchina.

⚽ Le probabili formazioni di Torino-Milan

Torino (3-4-2-1): V Milinkovic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Bayeye, Djidji, Buongiorno, Adopo, Linetty, Ilkhan, Garbett, Seck, Singo, Miranchuk, Karamohx. Indisponibili: Aina, Sanabria. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Origi. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Jungdal, Thiaw, Kjaer, Ballo-Tourè, Vranckx, Bennacer, Bakayoko, Krunic, Adli, De Ketelaere, Rebic, Giroud. Indisponibili: Calabria, Ibrahimovic, Maignan, Mirante, Saelemaekers, Dest. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Di Vuolo e Yoshikawa. Quarto uomo: Maresca. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Muto.

Il Torino è la vittima preferita di Ante Rebic nei maggiori cinque campionati europei: cinque gol ai granata in cinque sfide (uno con la maglia della Fiorentina), inclusa la sua unica tripletta in un Big-5 (12 maggio 2021, nel famoso 0-7 all’Olimpico Grande Torino del Milan).

Dove vedere Torino-Milan in TV

Torino-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Match trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Rafael Leão è il giocatore portoghese che ha partecipato attivamente a più gol (nove, tra cinque reti e quattro assist) nei maggiori cinque campionati europei 22/23 ed è uno dei cinque giocatori nati dall’1/1/1999 con almeno nove tra gol e assist in questi cinque tornei, insieme a Musiala, Haaland, David e Foden.

Torino-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta



Torino-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Nei 76 precedenti disputati in casa dei granata, questi ultimi sono in vantaggio con 22 vittorie a fronte delle 18 dei rossoneri. Prevalgono tuttavia i pareggi, ben 36. Di questi ben 7 si sono verificati nelle ultime 11 sfide (2 vittorie per parte).

Alternative per guardare Torino-Milan streaming online

Alternative per vedere Torino-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Torino-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Rafael Leão è il bomber rossonero con 5 goal, ed è il giocatore portoghese che ha partecipato attivamente a più goal, 9, fra i maggiori tornei europei (4 assist), mentre Nikola Vlasic, autore di 3 reti, è il giocatore più prolifico del Torino.

Cronaca Torino-Milan Live: la partita in diretta

Potete seguire Torino-Milan con cronaca in diretta con risultato e formazioni in tempo reale grazie al live scritto sul sito del Corriere dello Sport e alla storica trasmissione radio “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” in onda in diretta streaming su Radio Rai 1.