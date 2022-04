Ultime Notizie » Calcio Serie A » Classifica Serie A: Milan Napoli e Inter nella Lotta Scudetto, prossime partite

DIRETTA CALCIO – Nell’ultima giornata di Serie A, la 31a, Napoli e Inter con le vittorie in trasferta rispettivamente contro Atalanta e Juventus, hanno guadagnato due punti al Milan che invece è stato bloccato sullo 0-0 dal Bologna a San Siro. Nella lotta scudetto vede attualmente i rossoneri al comando con 67 punti, davanti a Napoli con 66 e Inter con 63 che però deve ancora recuperare una partita.

La Juventus si è fermata a 59 punti e può definitivamente dire addio al sogno di poter dire la sua per il titolo finale. I bianconeri hanno perso tre punti contro Roma (54) e Lazio (52). Dietro la zona Europa abbiamo in settima posizione l’Atalanta (51, con una partita in meno), Fiorentina (50), Verona (45), e al decimo posto c’è il Sassuolo (43).

In acque tranquille abbiamo il Torino (38), seguito da Bologna (34), Edinese e Empoli (33), Spezia (32). Nella zona calda, in questo momento, troviamo Sampdoria (29) e Cagliari (25). Mentre in zona rossa c’è il Venezia a pari punti con il Genoa (22) e il fanalino di cosa Salernitana con 16.

Le prossime partite di Serie A: la 32a giornata

Empoli-Spezia apriranno le danze sabato 9 aprile alle 15, per fare spazio poi a Inter-Verona alle 18 e Cagliari-Juventus alle 20:45. La domenica di calcio sarà aperta da Genoa-Lazio alle 12:30. Nel pomeriggio si giocheranno Napoli-Fiorentina, Sassuolo-Atalanta e il derby del triveneto Verona-Udinese: tutte con fischio d’inizio alle ore 15. Alle 18 scenderanno in campo Roma-Salernitana e alle 20:45 andranno in scena Torino-Milan. Lunedì sera il posticipo che chiuderà il turno 32 con Bologna-Sampdoria alle 20:45.