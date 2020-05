Tante ricette nuove ogni giorno: oggi le trovi in rete.

Apriamo il frigorifero e non troviamo nulla di “speciale”? In questi casi internet ci aiuta, offrendoci ricette di ogni genere, per neofiti o per chef esperti. I siti che propongono ricette sono vari, da quelli che parlano quasi esclusivamente di diete e benessere, fino ai siti che invece trattano della cucina in maniera più leggera e spensierata, come avviene sul sito https://www.pianetadonne.blog/category/gastronomia/ricette/, dove presentano ogni giorno ricette sfiziose, perfette per chi non ha idee e non sa cosa preparare per pranzo o per cena.

Le ricette più ricercate

Oggi i siti che offrono ricette sono numerosi, alcuni completamente dedicati a questo argomento. Proprio uno di questi siti ha stilato una classifica delle ricette più richieste dagli italiani. Ai primi posti svettano i dolci, soprattutto quelli tradizionali, come il tiramisù o la crostata con marmellata di albicocche, o ancora la torta di mele. Sono dolci non sempre disponibili presso le migliori pasticcerie della città, che spesso però si preparano a casa. Non tutti però apprezzano le ricette della nonna, oppure non sono riusciti a conservarle, anche perché molte nonne preparano i loro cavalli di battaglia a occhio, senza usare alcun tipo di indicazione per il peso degli ingredienti. I nostalgici cercano allora le ricette online, per ripetere a casa i piatti che consumavano anche da bambini.

I piatti dell’ultimo minuto

Questa è invece la moda degli ultimi tempi: preparare un piatto sopraffino con ciò che si ha in casa.

Le ricette alla moda

Quindi senza ingredienti bislacchi o ricercati, ma solo con ciò che si tiene sempre in dispensa, come olio, farina, burro, o altri alimenti semplici e molto comuni. Sbaglia chi pensa che queste ricette siano tra le più semplici in assoluto, a volte nobilitare un ingredienti molto comune può essere una vera e propria arte, da esercitare solo se si hanno. In questi casi una ricetta ben bilanciata, costruita ad arte, consente di dare vita a piatti memorabili, anche se di fatto sono stati dei veri e propri “svuota frigo”.

Anche per le ricette poi ci sono delle vere e proprie mode. Alcune partono dai consigli dei grandi chef, come ad esempio i piatti di carne cotti a bassa temperatura o sous vide; altre invece sono state lanciate dai social, come la famigerata torta allo yogurt, che abbiamo assaggiato in mille versioni differenti. Molto apprezzate in questo periodo sono le ricette del gelato senza gelatiera, anche perché sono pratiche e veloci, da realizzare quando si vogliono stupire gli ospiti o la famiglia. Anche la classica torta di mele ha avuto le sue mode; se in passato erano particolare trendy le versioni soffici e morbide, negli ultimi tempi vari chef, professionisti e principianti, si stanno cimentando con le versioni stilose della tarte tatin: un sottile impasto che copre delle mele caramellate; a cottura ultimata si gira il dolce, ottenendo quella che sembra una crostata, ma con una farcitura eccezionale, da accompagnare con un cucchiaio di panna montata.