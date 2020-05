Bollettino Coronavirus 10 Maggio: Festa della Mamma con 165 morti Covid-19.

I decessi per coronavirus covid-19 in Italia sono aumentati oggi domenica 10 maggio, giornata nella quale si celebra la Festa della Mamma, il che rappresenta il bilancio più basso registrato negli ultimi due mesi. Come annunciato dalla Protezione Civile nell’ultimo bollettino, anche il numero di infezioni giornaliere continua a diminuire, assieme all’ormai stabile trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per Covid-19: 802 rispetto alle 1083 di sabato. Le vittime sono salite a 30,560. Pertanto, il numero totale di casi confermati in Italia ammonta a 219,070, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti.

Attualmente sono 1,027 persone sono in terapia intensiva. In totale, 105,186 persone si sono riprese dalla malattia, rispetto a 103,031 del giorno precedente. Da questo lunedì gli italiani possono visitare i loro parenti, fare una passeggiata o fare esercizio fisico. Anche i ristoranti hanno riaperto offrendo asporto e negozi all’ingrosso. Inoltre, i settori della produzione e dell’edilizia, come la produzione di tessuti o mobili, hanno ripreso a funzionare.

La totalità dei casi di infezione in Italia ha raggiunto il numero di 219,070, scivolando così alla 4a posizione nel mondo dietro a USA (1,352,313 con 80,323 morti), Spagna (264,663 con 26,621 vittime) e Regno Unito (219,183 con 31,855 morti).

A livello mondiale i casi di coronavirus confermati hanno superato i 4,1 milioni (4,146,036).

Nella seguente immagine, la situazione aggiornata alle ore 18:51 di oggi 10 maggio 2020.

I dati odierni sul Coronavirus in Italia pubblicati su Twitter dalla Protezione Civile: