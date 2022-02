Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » SUPER BOWL 2022 Streaming Gratis, dove vedere Finale NFL Diretta TV

SUPER BOWL 2022 STREAMING DIRETTA TV. Il Super Bowl 2022, ultimo atto del campionato NFL, si disputerà nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio (alle ore 00:30 AM italiane) a Los Angeles in California e sarà trasmesso in diretta da DAZN con commento in italiano.

Chi gioca il Super Bowl 2022

Appuntamento nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio per il Super Bowl LVI, finale del football americano e uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Si giocherà al SoFi Stadium di Inglewood, casa dei Los Angeles Rams che sfideranno i Cincinnati Bengals. Los Angeles spera di diventare la seconda squadra ad essere incoronata nel proprio stadio, mentre Cincinnati spera nel suo primo trofeo del Super Bowl.

Cosa significa Super Bowl

Il Super Bowl è la finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. Negli Stati Uniti viene considerato come l’incontro che assegna il titolo di campione del mondo di questo sport.

Chi canta nell’intervallo del Super Bowl 2022

Per questo Halftime Show è confermata la presenza di cinque artisti: Snoop Dogg, Dr Dre, Mary J Blige, Eminem e Kendrick Lamar.

Quanto dura lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl

Lo spettacolo dell’intervallo di solito dura 15 minuti. Sebbene ci siano alcune voci di 13 minuti, quindi, dato il gran numero di artisti, devono fornire bene la quantità di tempo.

Come vedere la finale Super Bowl in Italia

Per vedere Super Bowl 56 in Italia? Puoi farlo solo su DAZN.

E’ infatti questa piattaforma a trasmettere in esclusiva il meglio del football americano con 5 partite ogni weekend, di cui due con telecronaca in italiano. Registrandosi al servizio, infatti, è possibile, ovvero senza pagare nulla in più rispetto al proprio abbonamento mensile.

Super Bowl Live Stream a disposizione su internet attraverso il sito ufficiale NFL.

Quali sono i migliori spettacoli del primo tempo del Super Bowl della NFL? Top 10

Nella storia ci sono stati grandi spettacoli, sia per la qualità degli artisti che per lo sforzo che hanno messo in scena. Anche la scaletta contribuisce molto alla preferenza dei tifosi. In generale, questi sono considerati i migliori spettacoli della storia del Super Bowl: