Juventus-Sassuolo Streaming Gratis e Diretta TV. Oggi 10 febbraio 2022 si gioca allo Stadium di Torino l’ultimo quarto di finale del tabellone di Coppa Italia 2021-2022 con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane: Juve-Sassuolo. Si giocherà dopo Atalanta-Fiorentina delle 18:oo. Le vincenti di queste due partite si affronteranno in semifinale. Ricordiamo che l’altra semifinale si è già definita: sarà il Derby Milan-Inter. I neroverdi tornano nello stadio che hanno espugnato lo scorso 27 ottobre in campionato e fanno il loro esordio ai quarti di finale della coppa nazionale. Ecco dove vedere Juventus-Sassuolo streaming gratis e diretta tv.

Il fattore campo sarà da parte dei bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, i quali arrivano all’appuntamento dopo aver sconfitto la Sampdoria con un netto 4-1. I marcatori della sfida sono stati Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata su calcio di rigore. Le due squadre si sono affrontate 17 volte nella loro storia e sempre in Serie A: il bilancio è nettamente in favore dei bianconeri, che hanno vinto 12 volte contro le due dei neroverdi (tre i pareggi).

Juventus (4-3-3): Perin, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kaio Jorge, Morata. Allenatore Max Allegri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Allenatore Dionisi.

Arbitro: Marinelli.

Juventus-Sassuolo verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Juventus-Sassuolo sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero.

Sarà possibile seguire il match in diretta streaming, due le possibiltà: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta PirloTV è illegale ed è oscurata in Italia.

