SUPER BOWL STREAMING DIRETTA TV. San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs si sfidano per alzare al cielo il Lombardi Trophy 2020 al termine del cinquantaquattresimo Super Bowl, ultimo atto del campionato NFL.

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers si incontrano per la prima volta. I Chiefs non arrivano in finale dal 1970, anno della loro unica vittoria. I 49ers del quarterback Jimmy Garoppolo, forti in difesa e nelle corse, hanno conquistato già 5 anelli: non arrivavano al Super Bowl dal 2013, anno in cui furono sconfitti dai Ravens.

Scenario di questo stupendo spettacolo sarà l’Hard Rock Stadium di Miami, Florida (Stati Uniti). Le stelle saranno da un lato l’MVP della scorsa stagione, Patrick Mahomes, dall’altro la clamorosa difesa dei californiani Niners che faranno forza sul loro gioco di corsa che

Dove vedere la finale Super Bowl 2020 Streaming Gratis e Diretta TV: quando e a che ora si gioca.

sembra non avere limiti. Nell’intervallo di metà partita ci sarà anche l’attesissimo concerto a due di Shakira e Jennifer Lopez . A cantare l’inno nazionale, prima della partita, è stata invece chiamata

Chi vincerà il “LIV Super Bowl”? Lo scopriremo tra poche ore. La finale del 54esimo Super Bowl della storia si potrà seguire su DAZN, disponibile in streaming su pc, tablet o smart-phone. La diretta tv sarà disponibile sul Canale 20 (151 di Sky e 20 digitale terrestre). Fischio d’inizio alle ore 00:40 italiane di domenica 2 febbraio 2020.

Super Bowl Live Stream a disposizione su internet attraverso il sito ufficiale NFL.