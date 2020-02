Chi ha vinto il Super Bowl 2020? Impressionante show di Shakira e Jennifer Lopez.

I Kansas City Chiefs hanno vinto il Super Bowl 2020: hanno battuto i San Francisco 49ers con il punteggio finale di 31-20. La “barranquillera” e la cosiddetta “Diva del Bronx” sono state accompagnate da J Balvin e Bad Bunny. La portoricana di New York Jennifer Lopez e la colombiana Shakira hanno ballato a Miami durante lo spettacolo a metà del gioco del Super Bowl della NFL tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers.

Più di 300 volontari hanno unito le forze per trasformare il terreno dello stadio Hard Rock in un ambiente magico dove si sono esibite le dive latine. Sebbene entrambe le cantanti siano riuscite nella musica pop in inglese e spagnolo, lo spettacolo ha avuto per la prima volta un tocco completamente latino all’evento americano più visto al mondo.

Lo show di Shakira al Super Bowl.

“Hola Miami“, Shakira ha iniziato così l’apertura dello spettacolo a metà tempo accompagnata da diversi ballerini. La “barranquillera” ha interpretato in brevi segmenti molti dei suoi successi mondiali. La colombiana ha cantato in primo luogo “Loba“, mentre sullo sfondo suonavano “Ojos asi” e “Suerte“. È stata anche responsabile di fornire il meglio del suo repertorio come “Hips Don’t Lie“, che è uno dei suoi più grandi successi in tutto il mondo. Con questa presentazione, la colombiana ha ratificato di essere una delle migliori performer in eventi sportivi.

Durante lo spettacolo di Shakira, il portoricano Bad Bunny si è unito per accompagnare Shakira nella canzone “Chantaje”, che originariamente interpretava al fianco di Maluma. Lo spettacolo ha tenuto gli spettatori sollevati dai loro posti durante i quasi 15 minuti della sua durata, un atto emotivo con luci e suoni spettacolari. Nella sua presentazione, Shakira ha anche cantato “La Tortura” mentre “Belly Dance Medley” suonava in sottofondo.

Lo show di J-Lo Jennifer Lopez al Super Bowl.

Subito dopo si è esibita Jennifer Lopez con uno spettacolo di coreografie e alcuni dei suoi successi musicali. La sorpresa di JLo è stata il colombiano J Balvin, con il quale ha cantato il successo “Mi Gente”. La seconda canzone della “Diva del Bronx” è stata “Waiting For Toninght“, uno dei suoi più grandi successi negli Stati Uniti.

In precedenza, il coro di Children’s Voice Chorus ha interpretato American The Beautiful con Yolanda Adams e Demi Lovato ha cantato l’inno nazionale americano prima di iniziare il gioco, che attira più di 100 milioni di telespettatori. Sia per Shakira che per J-Lo il grande pubblico non è estraneo. La stampa internazionale non ha risparmiato elogi per questa attesa esibizione.

Jennifer López ha anche girato diversi dei suoi successi: “On The Floor”, “Ain’t It Funny”, “Booty” e “Let’s Get Loud”. le due artiste hanno dimostrato che, oltre ai bravi cantanti, sono anche delle straordinarie ballerine.

Entrambe hanno fatto tournée mondiali di recente, e se parliamo di eventi sportivi, Shakira è l’unica artista a partecipare musicalmente a tre Mondiali consecutivi: Germania 2006, Sudafrica 2010 e Brasile 2014, in cui ha cantato anche JLo.