Dove vedere Napoli-Inter Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 12 febbraio 2022 alle ore 18 italiane allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli per la 25a giornata di Serie A 2021-22.

Big match al Maradona dove si affrontano le prime due in classifica: è un incrocio scudetto. La squadra di Inzaghi ha una partita in meno (quella di Bologna) e al momento ha un punto di vantaggio sugli azzurri. La recente sconfitta nerazzurra nel derby contro il Milan, ha riacceso il campionato e il Napoli, che arriva da 4 vittorie consecutive, potrebbe approffittare del “fattore psicologico” oltre che al “fattore campo”. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Inter streaming gratis e diretta tv.

L’Inter ha perso l’ultima partita di campionato, contro il Milan, dopo una serie di 11 vittorie e tre pareggi: i nerazzurri non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dal marzo 2020.

⚽ Dove vedere Napoli-Inter Diretta invece di Rojadirecta TV

Napoli-Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca del match Napoli-Inter su sarà curata da Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

⚽ Napoli-Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Napoli-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Napoli-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dopo aver segnato sette gol nelle prime nove partite di questo campionato, Edin Dzeko ha realizzato due reti nelle sue ultime 13. L’attaccante dell’Inter ha realizzato due doppiette contro il Napoli, entrambe in casa dei partenopei, nel 2016 e nel 2018, rimanendo poi a secco nelle successive sette sfide nel massimo campionato.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario

Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Lorenzo Insigne;. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Demme, Anguissa, Elmas, Ounas, Mertens, Petagna. Indisponibili: Lozano, Tuanzebe. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi (in panchina Farris). A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Kolarov, Vidal, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Vecino, Sanchez, Gagliardini, Caicedo. Indisponibili: Bastoni, Correa, Gosens. Squalificati: Bastoni, il tecnico Inzaghi.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Costanzo-Bindoni. Quarto Uomo: Cosso. Var: Di Paolo. Assistente Var: Valeriani.

Lautaro Martínez ha segnato quattro gol in Serie A contro il Napoli e ha fatto meglio solamente contro il Cagliari (sei) nella competizione. L’attaccante dell’Inter non va a segno da cinque partite di file in campionato, solo nell’agosto 2019 ha fatto peggio in Serie A (sette).

Alternativa Online per vedere Napoli-Inter Streaming Gratis

Alternative per vedere Napoli-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.