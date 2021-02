Ultime Notizie » Football NFL » Perchè la Finale NFL si chiama Super Bowl

Super Bowl: ti sei mai chiesto perchè si chiama così la Finale NFL? Bene, pensa che è successo tutto grazie al figlio di uno dei proprietari della squadra di Kansas City.

Ti sembrerà divertente sapere com’è il nome di una della lega sportiva più importante degli Stati Uniti (NFL). L’idea nasce intorno al 1966 quando il figlio di uno dei titolari delle squadre del campionato, gioca con un pallone dell’epoca, a cui è stato dato il nome di quello che oggi è diventato un marchio mondiale.

Perchè è stato scelto il nome di Super Bowl

Il figlio del proprietario di Chiefs Lamar Hunt, a quel tempo giocava con una palla di gomma che era molto conosciuta a quei tempi, che aveva il nome di Super Ball. Pertanto, il capo di questo franchise ha combinato il nome del campionato di football del college con il Bowl (coppa) per mantenere il nome con cui tutti i suoi fan lo conoscevano.

Va ricordato che nel 1920, quando iniziò la National Football League, la NFL divenne il miglior campionato di football americano negli Stati Uniti per diversi anni, anche se c’erano già alcuni campionati professionistici.

Tuttavia, ci sono voluti quarant’anni perchè l’American Football League (AFL) venisse creata ufficialmente grazie a Lamar Hunt, che a quel tempo era il proprietario dei Kansas City. Quando l’America Football League acquisì importanza e iniziò a competere con la NFL, nel 1967 fu deciso che i campioni di entrambe le competizioni (NFL e AFL) si sarebbero incontrati per il World Championship Game.

Per questo motivo Kansas City (AFL) e Green Bay Packers (NFL) si sono affrontati per il titolo, ottenuto proprio da questi ultimi. Considerando che entrambe le leghe furono un successo, nel 1970 entrambe le leghe si unirono per lasciare il campionato che oggi è noto semplicemente come NFL.