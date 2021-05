Ultime Notizie » Come vedere Roma Lazio Streaming » ROMA LAZIO Streaming e Diretta TV, dove vedere il Derby della Capitale

Roma Lazio Streaming Gratis e Diretta TV. Appuntamento da non perdere questa sera alle 20:45 con il Derby della Capitale Roma-Lazio, che si gioca dopo il Derby d’Italia Juventus-Inter delle 18. La Roma di Paulo Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi si affrontano nel derby capitolino, fra i match clou della 37a e penultima giornata di Serie A. Ultimo derby per Fonseca prima dell’addio e il successivo arrivo di Mourinho. I biancocelesti sognano ancora la Champions (la Juve però deve perdere contro l’Inter). Andiamo a scoprire dove vedere Roma Lazio streaming e diretta tv.

Ancora lunga la lista degli infortunati per Fonseca in vista del derby. In attacco Dzeko confermato, con El Shaarawy che insidia Pedro. Dietro si torna a 4. Per il derby, Inzaghi rilancia Reina in porta. In attacco Immobile e Correa. Recuperato Milinkovic-Savic che giocherà con una protezione al naso appena operato.

ROMA (4-2-3-1) – Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Villar, Cristante; El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. A disposizione: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Jesus, Fazio, Santon, Reynolds, Pastore, Darboe, Zalewski, Diawara, Carles Perez, Borja Mayoral.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Luiz Felipe, Parolo, Cataldi, Akpa Apro, Escalante, Fares, A. Pereira, Muriqi, Caicedo.

Arbitro: Pairetto di Torino.

Guardalinee: Bindoni e Ranghetti. Quarto Uomo: Di Martino. Var: Aureliano. Avar: Vivenzi.

Roma Lazio in diretta tv con il servizio di DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 (Canale 209 HD) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Roma Lazio streaming gratis su DAZN (link www.dazn.com) per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com). Al termine del match gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Ciro Immobile ha segnato 150 gol con la Lazio in tutte le competizioni: dal suo esordio con i biancocelesti (2016/17) solo Lewandowski, Messi, Ronaldo, Kane e Mbappe hanno fatto meglio tra chi milita nei top-5 campionati. Ciro Immobile ha realizzato quattro gol con la Lazio nel derby contro la Roma in campionato; soltanto Silvio Piola (sei) e Tommaso Rocchi (cinque) ne hanno segnati di più in Serie A con la maglia biancoceleste contro i giallorossi.