Dove vedere Roma-Lazio Streaming Gratis. Continua la 13a giornata di Serie A 2022/23 con un altro spettacolare match: il Derby della Capitale Roma-Lazio si giocherà allo stadio Olimpico di Roma oggi domenica 6 novembre alle ore 18:00 italiane. Una partita assolutamente da vedere per poi continuare la domenica sportiva con il Derby d’Italia: Juve-Inter Streaming alle 20:45.

Sono 178 i derby della Capitale disputati dal 1929 in gare ufficiali tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio è di 67 vittorie della Roma, 63 pareggi e 48 vittorie della Lazio. 224 goal segnati dai giallorossi, 177 dai biancocelesti.

Olimpico full per vedere la sfida tra i giallorossi di José Mourinho, quarti in classifica con 25 punti), e i biancocelesti di Maurizio Sarri che occupano la quinta piazza con 24 punti. La Roma arriva dalla vittoria sul Verona al Bentegodi (1-3) mentre la Lazio dalla clamorosa sconfitta interna (1-3) contro la Salernitana. Di seguito le formazioni e tutte le informazioni per vedere Roma-Lazio streaming gratis e video live tv.

Roma-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

Zaniolo si candida per una maglia da titolare sulla trequarti accanto a Pellegrini dopo la grande prestazione in Europa League. Davanti ballottaggio Abraham-Belotti, in mediana Camara-Matic. Sarri dovrà rinunciare ancora a Immobile. Troppo rischioso tentare il recupero lampo. Al centro del tridente dovrebbe comunque partire dall’inizio ancora Felipe Anderson. Con Milinkovic-Savic squalificato, in mediana spazio a Cataldi, Vecino e Luis Alberto. In difesa ballottaggio Casale-Patric.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Lazio

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Vina, Kumbulla, Celik, Tripi, Karsdorp, Bove, Camara, Belotti, Shomurodov, Volpato, Tahirovic.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Kamenovic, Hysaj, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri.

Arbitro: Orsato di Schio. Guardalinee: Meli-Peretti. Quarto Uomo: Colombo. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi.

Da quando Maurizio Sarri allena la Lazio (2021/22), Sergej Milinkovic-Savic ha saltato una sola delle 50 partite disputate dai biancocelesti in Serie A, anche in quel caso per squalifica: Sassuolo-Lazio 2-1 del 12 dicembre 2021.

Dove vedere Roma-Lazio in TV

Roma-Lazio diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca di Roma-Lazio su DAZN è affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. A raccontare le emozioni da bordocampo, a pochi passi dai protagonisti, ci saranno Tommaso Turci e Barbara Cirillo.

In Serie A il numero di partite si riduce a 158 partite: 57 vittorie della Roma, 60 pareggi, 41 successi della Lazio con 200 goal fatti dai giallorossi e 156 dai biancocelesti.

Roma-Lazio Streaming Gratis senza Roja Live



Roma-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Ciro Immobile ha segnato quattro gol nel derby di Roma in Serie A (l’ultimo datato 15 gennaio 2021) e nella storia della Lazio solo due giocatori hanno fatto meglio nel massimo campionato: Silvio Piola (sei) e Tommaso Rocchi (cinque).

Alternative per guardare Roma-Lazio streaming online

Alternative per vedere Roma-Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti web di calcio streaming online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo nel cercare la frase “Roma-Lazio Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.