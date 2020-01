Roma Lazio Streaming Video – Si gioca alle ore 18:00 italiane di oggi il derby della capitale Roma Lazio: evento televisivo in diretta tv e in streaming online via webcast, in onda dopo Inter-Cagliari delle 12:30 e prima di Napoli-Juve delle 20:45.

Quello di oggi, valido per la 21a giornata di Serie A, è il Derby di Roma numero 190, il 152esimo in Serie A. In ‘casa’ giallorossa, il bilancio è nettamente favorevole a Dzeko e compagni con 29 vittorie, a fronte di 32 pareggi e 14 successi biancocelesti (di cui appena due nelle ultime 10 sfide). La sfida tra Lazio e Roma è quella che ha visto più espulsioni (24) nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000, almeno due in più di qualsiasi altra. La Lazio vive un momento di forma strepitoso: per il club biancoceleste, le 11 vittorie consecutive in Serie A sono la striscia aperta migliore di sempre (battuti i 9 di Eriksson, nel 1998/99) e con un

Roma Lazio Streaming: Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo.

successo sulla Roma supererebbe anche il record giallorosso (sempre di 11, nel 2005/06).

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mkhitaryan, Pastore, Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Perotti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Marusic, Cataldi, Lukaku.

La partita di calcio Roma Lazio in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 18 di oggi, domenica 26 gennaio 2020. Streaming del match disponibile su SkyGo per gli abbonati in forma gratuita.