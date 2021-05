Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV: Juventus-Inter Streaming Genoa-Atalanta Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Roma-Lazio

Dove vedere le partite di calcio in tv: Juventus-Inter, Genoa-Atalanta, Roma-Lazio e tutte le altre di oggi sabato 15 maggio 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

11:00 Spal-Milan (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

12:30 Ascoli-Cagliari (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

12:30 Sassuolo-Milan (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

13:00 Inter-Fiorentina (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

13:30 Burnley-Leeds (Premier League) – Sky Sport Football

13:45 Rangers-Aberdeen (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Genoa-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Spezia-Torino (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

15:30 Diretta Goal Bundesliga – Sky Sport Football

17:00 Como-Ternana (Supercoppa Di C) – Eleven Sports

17:30 Fano-Imolese (Playout Serie C) – Eleven Sports

17:30 Ravenna-Legnago (Playout Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bisceglie-Paganese (Playout Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Juventus-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Lo ha detto anche Tacconi (portiere della Juventus dall’83 al ’92) alla Gazzetta dello Sport: “Juve, speriamo in qualche santo… Sennò addio Champions e CR7”. Ancora sei punti in palio per lo sprint finale alla Champions. La Juve di Pirlo è fuori in questo momento (quinta in classifica) e oggi contro l’Inter, già Campione d’italia, deve assolutamente vincere per sperare la qualificazione. L’ex Conte cederà questi punti importanti per la Vecchia Signora o cercherà la vittoria per dare ancora più prestigio a questo meritato Scudetto?

Diretta Juventus Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:15 Chelsea-Leicester (Finale Fa Cup) – Dazn

19:08 New York Fc-Toronto (Mls) – Dazn.

20:45 Diretta Roma-Lazio (Serie A) – Dazn e Dazn1.

La Roma di Paulo Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi si affrontano nel derby capitolino della 37a e penultima giornata di Serie A. Roma alla ricerca della vittoria per difendere il vantaggio in classifica sul Sassuolo e non mettere a rischio la partecipazione alla prossima Conference League. La vittoria laziale servirebbe per continuarer a sperare di partecipare alla prossima Champions League.

Diretta Roma Lazio disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Brighton-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

21:50 La Galaxy-Austin (Mls) – Dazn

22:30 Estudiantes-Independiente (Campionato Argentino) – Sportitalia.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.